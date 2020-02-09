Услуги по парсингу, инвайту и рассылке в telegram

Отправлено Вчера, 12:22

Всем привет, занимаюсь давно и предлагаю вам продвижение вашего товара/услуг и конечно же проектов в Telegram

Важно, чем больше вы людей/сообщений заказываете, тем дешевле получается (объем)

1. Инвайт в ваши группы/чаты только живую целевую аудиторию (каналы не подходят)

Перед инвайтингом собираем аудиторию с ваших предоставленных источников (чаты,группы), фильтруем и работаем.

1000 людей - 1600 руб(1,6 руб за инвайт).

Есть возможность парсинга сайтов обьявлений либо любых других сайтов, проверка номеров на наличие телеграм и инвайт.Таким образом можно подобрать именно ту аудиторию которая Вам нужна.

2. Рассылка вашего товара/услуги по списку целевой аудитории (рассылаю как вам нравится, с картинкой, гифкой, кнопками и тд)

1000 сообщений - 1500 р(1.5 руб за смс).

Сообщения можно сделать с кнопкой, либо же вставить картинку, анимацию, все как вам угодно

3. Рассылка вашего товара/услуги по группам и чата telegram

1 сообщений в чат = 4р, то есть 100 сообщений будет равна 400р (с вас чаты/группы)

4. Добавления ботов в ваш телеграм канал(любой количество)

1000 ботов - 300руб (боты разные, есть даже с аватарками)

7. Сбор чатов/каналов по вашим ключевым запросам любой тематики + фильтрация предоставленного вами списка юзернейм (Метод позволяет проверить все контакты корректность и присутствие в Telegram)

1000 чатов/каналов - 700р, если же количество намного больше, то о цене можно договорится

Так же можно ресселить мои услуги (обсуждается индивидуально), подберем выгодные для вас условия для комфортной работы.

TELEGRAM: @tarasfedor @taras_smm