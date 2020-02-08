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AlmaCRM – это простая и удобная программа для ведения и автоматизации

Автор темы Almacrm, Вчера, 20:37

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#1 Almacrm

Almacrm

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Отправлено Вчера, 20:37

AlmaCRM - система созданная для правильного взаимодействия с клиентами. С помощью нашей системы вы можете учитывать текущих, а также прошлых клиентов, для дальнейшего взаимодействия с ними. Так же с помощью нашей CRM можно анализировать продажи, для этого встроен модуль с различными отчетами. Кроме автоматизированного получения лидов из форм на сайтах, вы можете импортировать лиды из vCard и списков CSV. Также присутствует возможность интеграции CRM с интернет-магазином или почтой, заказы будут автоматически занесены в нашу системы, далее вы сможете обрабатывать заказы прямо в CRM. Так же вы можете: ставить задачи по обработке сделок своим коллегам прямо из CRM, подключить к обработке лидов и сделок бизнес-процессы.
 
1)Фиксировать каждую входящую заявку.
 
2)Не забывать о клиентах и напоминать им о себе.
 
3)Последовательно вести клиента от этапа к этапу.
 
4)Контролировать эффективность менеджеров.
 
5)Выявлять на каком этапе и почему клиенты отваливаются.
 
6)Отслеживать статистику продаж.
 

 


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