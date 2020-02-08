AlmaCRM – это простая и удобная программа для ведения и автоматизации

Отправлено Вчера, 20:37

AlmaCRM - система созданная для правильного взаимодействия с клиентами. С помощью нашей системы вы можете учитывать текущих, а также прошлых клиентов, для дальнейшего взаимодействия с ними. Так же с помощью нашей CRM можно анализировать продажи, для этого встроен модуль с различными отчетами. Кроме автоматизированного получения лидов из форм на сайтах, вы можете импортировать лиды из vCard и списков CSV. Также присутствует возможность интеграции CRM с интернет-магазином или почтой, заказы будут автоматически занесены в нашу системы, далее вы сможете обрабатывать заказы прямо в CRM. Так же вы можете: ставить задачи по обработке сделок своим коллегам прямо из CRM, подключить к обработке лидов и сделок бизнес-процессы.

1)Фиксировать каждую входящую заявку.

2)Не забывать о клиентах и напоминать им о себе.

3)Последовательно вести клиента от этапа к этапу.

4)Контролировать эффективность менеджеров.

5)Выявлять на каком этапе и почему клиенты отваливаются.

6)Отслеживать статистику продаж.