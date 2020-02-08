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Ищу специалиста по прелендам, сторителлингу

Автор темы Обществовед, Сегодня, 10:35

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#1 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 7 155 сообщений
4 259
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:35

Есть кто живой на форуме из арбитражников? 

Есть знакомые, кто может делать хорошие преленды? Может, с кем работали. 

Напишите тут или в личку. 

 

Если вы копирайтер, маркетолог и делаете преленды и хорошо получается, напишите в личку или в теме. 

 


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