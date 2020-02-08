Ищу специалиста по прелендам, сторителлингу

Отправлено Сегодня, 10:35

Есть кто живой на форуме из арбитражников?

Есть знакомые, кто может делать хорошие преленды? Может, с кем работали.



Напишите тут или в личку.

Если вы копирайтер, маркетолог и делаете преленды и хорошо получается, напишите в личку или в теме.