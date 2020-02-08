Ищу специалиста по прелендам, сторителлингу

Есть кто живой на форуме из арбитражников?
Есть знакомые, кто может делать хорошие преленды? Может, с кем работали.
Напишите тут или в личку.
Если вы копирайтер, маркетолог и делаете преленды и хорошо получается, напишите в личку или в теме.
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Отправлено Сегодня, 10:35
Есть кто живой на форуме из арбитражников?
Есть знакомые, кто может делать хорошие преленды? Может, с кем работали.
Напишите тут или в личку.
Если вы копирайтер, маркетолог и делаете преленды и хорошо получается, напишите в личку или в теме.
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