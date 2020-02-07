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Хочу посоветовать хороший проект

Автор темы liza7, Вчера, 20:37

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#1 liza7

liza7

    Новичок

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Отправлено Вчера, 20:37

Хочу посоветовать хороший проект - btcusdt.com который долго работает и реально и вовремя выплачивает. Оплата в BTC, мой профит уже составил 70%. Я примерно полгода чуть больше в проекте. Хотела сообщить ранее , но не была до конца уверена. Из плюсов - один раз ставишь сумму и получаешь на нее постоянные выплаты, всегда! Адресов можно использовать несколько разных, проблем нет. Снять вложенную сумму тоже можно - проверено! Из минусов - нет партнерки. Если есть у кого интерес, спрашивайте отвечу, помогу. Благодарности позже.
Моя недавняя выплата с проекта: 
Кроме всего есть еще и бонусы которые идут поверх процентов, пример бонус выплаты ниже:
 

 


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