Tech Week 2020 — конференция о технологиях для решения задач бизнеса

Отправлено Сегодня, 07:43

Tech Week 2020 — это четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса в Технопарке Сколково.

В конференции примут участие более 350 спикеров, практикующих-экспертов из ведущих компаний России. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.

В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.

Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт спикеров из передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.

В рамках события:

— Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе;

— 2-дневная мультиформатная конференция c 18 потоками: цифровая трансформация бизнеса, VR/AR, финтехб, AI&BigData, blockchain, HR-tech, digital-маркетинг и продажи, product management, ED-tech, шеринг-экономика, soft skill’s

— Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

— День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации;

— Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

— Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

— Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

Среди спикеров:

— Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI

— Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов Яндекс

— Илья Кретов — генеральный директор eBay в России

— Сергей Смагаринский – исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису в ПАО “Вымпелком” ТМ Билайн

— Дмитрий Шушкин – генеральный директор, ABBYY Россия

— Андрей Ревяшко — IT-директор Wildberries

— Андрей Ивашенцев – региональный директор, Microsoft

— Владислав Шершульский — директор по перспективным технологиям, Microsoft

— Сергей Самородов — Руководитель отдела продаж, Rakuten Viber CIS

— Владислав Прищепов – менеджер продукта AppMetrica, Яндекс и еще 300+ экспертов-практиков

Организатором мероприятия выступает компания «Технократ». За её плечами успешные конференции:

— Russian Blockchain Week (РЭУ им. Плеханова, 2017-2018);

— Russian Tech Week (Сколково, 2018-2019);

— Цифровые технологии в Retail (Deworkacy, 2019).

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Сообщение отредактировал TechWeek: Сегодня, 07:45