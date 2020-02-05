Схема набора платежеспособных подписчиков YouTube канал без вложений

Отправлено Сегодня, 15:46

Доброго времени суток!

Представляю схему, которая поможет набрать живых и заинтересованных подписчиков на ваш YouTube канал без вложений. Для раскрутки подойдет любой YouTube канал, как “старый” с подписчиками, так и полностью “нулевой”. Достаточно одного видео на новом канале, элементарной шапки, логотипа и можно приступать к кампании по сбору подписчиков. Раскручивая свой канал методами описанными в этом мануале, вы можете быть уверены, что ваш канал не попадет под санкции и получит только оригинальную качественную аудиторию необходимой тематики, от нескольких сотен до нескольких тысяч подписчиков.

Раскрутите нулевой канал, или же, прокачайте ваш старый канал качественной платежеспособной аудиторией. Схема универсальна и подойдет к раскрутке канала по любой тематике какой бы экзотической она не была.

О схеме:

Схема оригинальная и не связана со всеми известными методами раскрутки и набором подписчиков

Высокое качество подписчиков , таких подписчиков можно получить только с контекстной рекламы или ее аналогов, либо с рекламы у тематических видеоблогеров

Вложения отсутствуют (!)

Входит пример монетизации нулевого канала на CPA (в качестве бонуса)

Временные затраты: подготовка кампании в течении одного дня, затем уделять 10-30 минут в день в течении 7-10 дней. Время суток: любое удобное.

Конкуренция отсутствует. Это как когда видеоблогер рекомендует (рекламирует) видеоблогера схожего по тематике. Никто ничего не теряет. Будут смотреть и того и этого. Это просто пример, чтобы было понятнее.

Входит моя поддержка, вы можете обратиться ко мне если возникнут вопросы.

Навыки обладания пк стандартные-минимальные, изучаете и реализовываете.

Ниже ответ на вопрос, который может возникнуть у новичка в раскрутке канала.

Вопрос:

Есть много разных сервисов для продвижения YouTube каналов, на которых можно купить подписчиков, разве это не проще?

Ответ:

Для начала нужно понять механизм как происходит такая подписка. Покупая подписчиков для канала на подобных сервисах, вам подписывают либо ботов, либо подпишутся пользователи из “клубов заданий”, которые выполняют подписку на сервисе за копеешное вознаграждение.

Боты, априори, не принесут никакой пользы кроме отображения цифры о количестве мертвых подписчиков на канале.

Исполнители заданий, не заинтересованы в тематике вашего канала. Они заинтересованы совершать как можно больше подписок, чтобы получить больше вознаграждения. Как правило за одну такую подписку им начисляют от нескольких копеек и в редких случаях до одного рубля. Выполняют эти действия как правило несовершеннолетние и почти всегда не с основных аккаунтов, а с отдельно зарегистрированных для этих целей. Зачастую регистрируют несколько YouTube аккаунтов, для них разные учетки на сервисах, чтобы один и тот же такой исполнитель мог получить больше вознаграждения.

Вот за что вы платите, когда заказываете подписчиков на сервисах.

Подписчики же и зрители полученные по схеме описанной в текущем мануале, всегда живые и тематические. Они купят у вас то, что вы предлагаете и сделают действия которые вы продвигаете на своем канале. Добыть платно таких подписчиков можно только с контекстной рекламы или ее аналогов, либо рекламируя ваш канал на канале тематического видеоблогера с живой аудиторией разумеется.

Стоимость контекстной рекламы начинается от нескольких рублей до нескольких сотен рублей за клик(!!! не за подписчика даже) в зависимости от ниши, в среднем так же аналоги контекстной рекламы. Стоимость рекламы своего канала у видеоблогера, зависит от его тематики и количества аудитории. Видеоблогер в сфере “Развлечения” с аудиторией в 100 тыс. подписчиков возьмет с вас за 30 сек. интеграцию рекламы вашего канала от 50 тыс. рублей по самым минимальным расчетам. Если ваш канал по тематике ну очень схож с тематикой этого видеоблогера, вы с такой рекламной кампании в течении месяца сможете набрать до 7-10 тыс. подписчиков, и то, только в том случае, если выпускаете качественные интересные и уникальные видео. В стандартном случае на вас подпишутся 3-5 тыс. человек. Эта статистика не является секретной, вы можете написать любому видеоблогеру и запросить прайс на рекламу. Так же вы можете посмотреть какие каналы он рекламировал и с этой даты посмотреть статистику прироста подписчиков на тех каналах которые интегрировал в ролик. Даже с учетом того, что заказчик пиарил канал не только в одном месте.

Используя мою схему, вы получаете от нескольких сотен до нескольких тысяч подписчиков по любой тематике абсолютно бесплатно. Не зависимо от стоимости рекламы в этой нише.

Схема подробно описана доступным языком со скринами каждого шага, входит моя поддержка по всем вопросам касаемо схемы.

Цена - 1500 рублей.

Контакты:

maxaver001@yandex.ru