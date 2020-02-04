Мысли вслух про интернет трафик!

Отправлено Вчера, 15:27

2020 год станет прорывным для мобильных мессенджеров, это то самое время когда декстопные компы или не переносные компы отходят на второй план, люди все чаще начинают пользоваться мобильным для чтения и потребления информации. Но тот кто создания контента, люди по прежнему будут использовать свои персональные компьютеры, там как загрузка и обработка медиа файлов легче прорабатывать на компе, написание текста так же удобнее делать на компе, так как задействованы 10 пальцев а не 2 при написания текста в формате смартфона. Прогресс идет таким образом что потреблять информацию станет удобней со смартфона лежа на диване, а делать эту самую информацию удобней на компе. Поэтому разработка мобильных приложений , мессенджеров будет превалировать в доходности и популярности на душу населения перед разработчиками компьютерных медиа потреблений... Стоит заметить, что если у вас нету мобильного сбыта информации вы как бизнесмен онлайн рискуете попасть в рецессию и стать заложником своего онлайн проекта , где аудитория вашего проекта декстоп, будет сокращаться от года к году. Уже сейчас стоит задуматься, а как я буду рекламировать свой проект дальше ? ведь стоит заметить, что аудитория интернет трафика сильно размывается по ресурсам 100 летней давности. Приведу простой пример на играх: появилась компания Valve, выпустила CS ..компания прогрессивно распиарила ее по всей сети еще в начале нулевых, люди во всем мире играли в CS 1.6 , дилевери , агенты, продажники , сетевухи , крупные спонсоры и огромная масса людей зарабатывали на этой игре в те времена, но время идет и монетизировать на этой игре становится все тяжелей и тяжелей, аудитория оседает может оседать на этой игре до 50 - 70 лет ...можно легко представить старика на пенсии который шпилит в 2040 году в контру по сетке , на каких то серваках и при этом этот человек никак не участвует в развитие системы играномики ни в комерческом плане ни в потребительском. Та же самая проблема и у фильмах, их стало так много , что выпуск новых фильмов становится все более невозможен в экспоненте улучшения качества, так как аудитория интернета размылась, человек в 2030 году может спокойно сидеть смотреть какую нить анаконду или титаник 99 года выпуска...при этом не обращая внимания на рекламу новых фильмов. Что получает экосистема интернета от этого древнего фильма? Просто действие внутри сети и никакой финансовой подпитки. При этом можно с уверенностью сказать, что общество впадает в демографическую яму, рождаемость ниже смертности в развитом мире и поэтому приток аудитории в интернет будет замедлятся до 2025 - 2030 года а потом и вовсе пойдет на спад. Нужно понимать и отдавать себе отчетность в каком кластере ты как бизнесмен находишься. Интернет трафик можно сравнить с государством, где типичные частные сайты со своей низкопосещаемой активностью своих форумов, сайтов, личных страниц сходит на нет ...это своего рода деревни или мелкие колхозы которые медленно умирают. Куда же идет этот интернет трафик? Ответ: в города и мегаполисы . Мегаполисами становятся крупные монополисты типа социальных сетей, видеохостингов, мессенджеры. Где на каждую нишу находится своя структурная сеть, таким образом кто застревает на одном месте и не двигается к новым сетям, медленно умирает из за низкой активности которая год от года будет сокращаться . Есть еще одна проблема сайтов, допустим вы сидите публикуете контент и ваша аудитория за год выросла на 50% , вы толком не понимаете откуда пришел трафик , хотя вроде рекламу вы не давали и в каких то ярких взаимпиарах не участвовали...Не стоит радоваться это лишь говорит, что весь средний интернет трафик вырос на 200 - 300% за этот год, а вы прогрессировали медленнее всех..отсюда вытекает, что владелец сайта начинает тешить себя ложной иллюзией, что вот я то вырос в активности ...Теперь пометка для рекламодателя...Я до сих пор не могу понять. Кто эти компании которые в 2020 году покупаю рекламу на билбордах, раздают промо листовки, дают рекламу в газету и лифты ? Каких грибов человек должен есть, что бы продвигать свой бизнес в реальности на такие типы рекламы? Отсталые бизнесмены готовы сливать по 20 -30 тысяч рублей в год на рекламные посты на остановках и листовки в почтовые ящики ? серьезно? А аренда билборда за 5 - 20 тысяч в месяц? кто арендует этот пережиток прошлого? При этом этот условный бизнесмен заходит в какой нить паблик вк или группу или канал в телеграмме и говорит я тут хочу у вас на 200 рублей купить рекламу проверить ? ок условно а чем вы занимаетесь ? - Я мебель продаю у нас огромный магазин мебели !!! Что этот идиот хочет проверить за 200 рублей одним постом ? И потом с чувством разочарования чихает, что его обманули и это все развод ... Когда ты серьезный и образованный человек, ты должен покупать пачкой посты по 20 - 30 постов на месяц или 2 и выклянчивать по максимум скидку за оптовый заказ!!! Люди до 40 лет в сутками торчат в своих телефонах, рекламировать свой загнивающий и умирающий бизнес нужно оптом и по скидке а не 1 разовый пост..ОК, ребята у нас выставка через 2 недели =) у вас выставка через 2 недели и ты купил 1 пост ?=) ты должен выкупить 100 постов, что бы взорвать свою выставку . Если у вас нету подписчиков, вы по сути мертвы, если у вас нету канала в Телеграм или вк вы медленно доживаете свои года на просторах интернета. От себя хочу донести для чего я писал эту статью в первую очередь для рекламы своей сетки каналов по городам в мессенджере "Телеграм" у нас там довольно широкая сетка городов под название "Кричу" . То есть если вы зашли в телегу , ввели "кричу санкт-петербург или тюмень" либо другие города, знайте это наша информационная сетка по городам . Почему я выбрал телегу ? потому что ютуб вк и другие сети замедляют свой рост. Аудитория этих ресурсов размыта, и собрать массу органических просмотров и подписчиков врятли получится, если только у вас нету мощного промоушена и свобных 5 - 10 лямов на раскрутку. Прогрессия роста телеграм от месяца к месяцу , растет на несколько десятков % в то время как аудитория ютуб трафика сокращается из за монополизма крупных каналов. Ютуб вк и другие соц сети это будут сети тех кто пришли раньше вас , сеть всячески будет поощрять старичков, а не новых ...так как новые это чаще голодные не разборчивые в рекламе , с плохим качеством контента люди... Забудьте о сайтах и видеохостинах заводите свои каналы в Телеграм и обращайтесь с предложениями или рекламой в сетку "Кричу" Все добра, админ это нативный пост не удаляй, если есть вопросы мой телеграм @Vladim_Xolodok также, если нужна будет раскрутка в телеграм, обращайся на "Кричу реклама"