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Партнерка для Эзотерики и Психологии + бонус за подключение 3000 руб.

Автор темы LiveExpert, Сегодня, 14:07

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#1 LiveExpert

LiveExpert

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Отправлено Сегодня, 14:07

Здравствуйте!
 
Приглашаем к сотрудничеству вебмастеров сайтов с тематикой Эзотерика (магия, гадания, нумерология, астрология) и Психология.
 
Мы недавно обновили рекламные материалы и теперь Вы можете подобрать дизайн виджета под свой ресурс и при желании комбинировать его с формой E-mail.
 
Платим за каждый подтвержденный E-mail клиента +60 рублей при использовании виджета и +30 рублей за каждый новый E-mail, отправленный с формы.
 
Как это работает? Детальные примеры смотрите по ссылке https://www.liveexpert.ru/partner (видео).
 
Почему LiveExpert.ru?
 
- наша база электронных адресов не переполнена, высокий % подтвержденных E-mail; 
- начисление дохода в профиль партнера происходит ежедневно;
- отсутствие минимальной суммы выплат; 
- гибкая система вывода денежных средств.
- оперативная служба поддержки 24/7.
 
Дополнительная мотивация 
⭐ дарим 3000 руб. каждому новому партнеру, который протестирует наши рекламные материалы более 30 дней и заработает от 3000 руб.
⭐ рекомендуйте нас своему коллеге и также получите 3000 руб. после того, как рекомендованный Вами партнер заработает первые 3000 руб.
 
 
Меня зовут Алена, я менеджер партнерской программы LiveExpert.ru и буду сопровождать вас на всех этапах работы и содействовать развитию партнерства.
 
Если у вас возникли вопросы о сотрудничестве, пожалуйста, обращайтесь ко мне, контакты ниже:
 
E-mail: partner@liveexpert.ru
Skype: zaharenko2015
Telegram: @elenazaharenko
 

 


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