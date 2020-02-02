Размещаем Отзывы на Яндекс картах и маркете

Отправлено Вчера, 11:56

Стоимость отзыва – 300р.

А так же работаем и на других популярных площадках, соц. сетях, форумах и т.д. Цены на них обсуждаются индивидуально.

Почему стоит заказывать отзывы у нас, 5 причин:

1. Отзывы — отличный способ расположить к Вам людей. Когда Вы отзываетесь лестно о чьей-то работе, товаре, явлении и т.д., Вы располагаете к себе единомышленников и людей, вовлеченных в то, о чем Вы пишете.

2. Отзывам потребители склонны верить больше всего. Никакие заверения на сайтах и в продающих текстах не сравнятся по своей убедительности с реальным отзывом.

3. Прежде чем что-либо купить, многие ищут отзывы о продукте или продавце. Обратите внимание, многие люди покупают, основываясь на том, что говорят другие потребители.

4. Отзывы порождают дискуссию. Конструктивный отзыв, инициирующий диалог, может здорово стимулировать активность в социальных сетях и блогах, на форумах и тематических порталах.

5. Люди склонны читать отзывы, даже если они не читают основной текст. Разумеется, если эти отзывы им интересны. Для Вас — это мощнейший маркетинговый инструмент и мощный рычаг влияния.

Наши преимущества:

1. Даем гарантию на отзывы.

2. Оплата после публикации.

3. В цену отзыва входит: написание и размещение на площадке.

4. Отзывы пишутся реальными людьми! Ни каких ботов и автоматических накруток!

5. Уникальность текстов отзывов 100%!

6. Оплата только за одобренные работы!

Примеры размещений:

Стоимость отзыва – 300р.

При заказе от 60 - ти отзывов в месяц, делаем скидку

Контакты: all.tokarewa2016@yandex.ru all.tokarewa2016@yandex.ru https://vk.com/id397637037 ватсап +7 965 390 28 48

Обращайтесь, обсудим детали.