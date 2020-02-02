Предлагаю услуги копирайтинга

Добрый день! Я копирайтер. Пишу SEO-статьи, продающие тексты. Готов к любым задачам. Помогу составить продающую презентацию. С моим портфолио можете ознакомиться на сайте https://turbotext.bitrix24site.by/
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Отправлено Вчера, 09:12
Добрый день! Я копирайтер. Пишу SEO-статьи, продающие тексты. Готов к любым задачам. Помогу составить продающую презентацию. С моим портфолио можете ознакомиться на сайте https://turbotext.bitrix24site.by/
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