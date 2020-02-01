MajorPush.pro — 100% мощная система монетизации Push-уведомлений

Отправлено Сегодня, 10:01

Приветствую! Меня зовут Александр, и я — овнер партнерки по монетизации push-уведомлений MajorPush.pro.



С 2009 года зарабатываю на сайтах, и прекрасно понимаю, что веб-мастера хотят больше зарабатывать и стабильные выплаты. Все это можно найти в нашей партнерской сети:

- У нас нет минималок на вывод средств. Выплачиваем ежедневно в течение 24 часов любую сумму.

- Доход больше, чем у большинства. Благодаря продвинутому алгоритму рассылки пуш-уведомлений в соответствии с аукционом и максимальной суточной активностью интернет-пользователей.

- Мы монетизируем абсолютно любые сайты и ГЕО без исключения.

- Предлагаем подробную статистику.

- Гарантируем поддержку по любому вопросу 24/7.

- Есть возможность мягкой монетизации, когда отфильтровывается шок-реклама, гемблинг и т.д. Но надо понимать, что тогда проседают и доходы (до 50%).

- Есть различные настройки по затемнению фона, отложенной подписки и др.

- Подробная статистика.



Ниже ответим на частые вопросы, которые нам задают наши партнеры и покажем первые тесты от сторонних веб-мастеров.



Какие у вас рейты?

Рейты 85–95%. Все зависит от количества вашего трафика. Но иногда проводим акции и даем всем партнерам 100% рейт. Так что следите за веткой на форуме.



Как получить особые условия?

Если у вас много трафика, то мы готовы рассмотреть индивидуальные условия работы и повысить рейт до 95% навсегда, пока держится заявленный уровень трафа. Пишите нам.



Можно ли добавлять http сайты?

Да. Показ объявления настраивается через специальный конструктор. Подписка оформляется в 2 клика. Посетители подписываются на лендинге. Все это можно настроить в специальном конструкторе.



Есть возможность работать по прямым ссылкам и лендингам?

Да, в системе есть несколько стандартных лендингов. Можем по запросу их переработать. Пишите.



Какое количество рассылок в день отправляете?

Можно самим управлять этим параметром и ставить значения. В системе есть рекомендации на основе нашего анализа по количеству рассылок.



Можно ли сделать, чтобы подписки работали только на мобильном трафике?

Да, при настройке объявлений такая возможность есть.



Есть реферальная программа?

Да. Вы получаете 3% от доходов приведенных вами партнеров.



Первые тесты нашей партнерки от сторонних веб-мастеров



1) Для теста я использовал только один сайт.

Так вот параллели:

- РеалБиг с 12.01 по 17.01 доход с этого сайта составил 213 рублей. При этом активных подписок числится 4884, ежедневные отправки примерно 14500 штук.

- Majorpush с 12.01 по 17.01 доход с этого сайта составил 258 рублей. При этом активных подписок 342, ежедневные отправки примерно 1259 штук.

Источник со скриншотами: https://vk.com/wall-125159829_374



2) На сайте 2к уников, код только на мобилках вывожу. На 4й день тестов вышло 12р (при этом я что-то накосячил с кодом и первые 2 дня не было отправок). До этого тестировал Оффергейт, на 15р вышел спустя месяц…

Источник со скриншотами: https://vk.com/wall-62348848_5747

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Контакты



По любым вопросам и предложениям можно писать в тикеты или на почту:

support@majorpush.pro



Или мне напрямую:

https://t.me/majornetik

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