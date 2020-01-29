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Новая CRM-система для сетевого маркетинга Unicorn

Автор темы Unicorn Coach, Вчера, 20:57

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#1 Unicorn Coach

Unicorn Coach

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Отправлено Вчера, 20:57

Раздаем БЕСПЛАТНЫЙ лимитированный доступ для МЛМ-лидеров к только что запущенной универсальной МЛМ-платформе (обычная стоимость €9 000).

Не просто еще одна обучающая платформа. Не просто инструмент управления. Unicorn — это уникальный софт полного цикла продаж, который поможет вам продавать больше, эффективно работать с потенциальными клиентами и партнерами, строить и дуплицировать команду.

Unicorn открывает лимитированный набор в ГРУППУ ОСНОВАТЕЛЕЙ для МЛМ-лидеров, которые готовы влиять на людей и работать вместе для достижения миссии — создавать свободную, счастливую жизнь для миллионов людей с помощью сетевого маркетинга. 

Как участник Группы основателей вы получите:

 

  • БЕСПЛАТНЫЙ админ-аккаунт в системе дупликации Unicorn (реальная цена €9 000 !!!)

  • Возможность создавать собственный контент для продаж и маркетинга

  • Возможность подключить к платформе всю свою команду (для членов команды НЕ НУЖНА дополнительная настройка)

  • Сниженную цену на годичные / месячные пакеты для всей команды

    • €114 и €14 вместо €229 и €29

    • БЕСПЛАТНЫЙ 30-дневный пробный период + 30 дней дополнительно за 5 приглашений в систему

Пожизненная комиссия 30% от подписок со всей вашей команды!

Больше о нас в этом видео:

Подайте заявку на вступление в Группу основателей и посмотрите, подходите ли вы по требованиям: https://unicorncoach.io/signup-form-for-unicorn/!

 


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