Новая CRM-система для сетевого маркетинга Unicorn

Отправлено Вчера, 20:57

Раздаем БЕСПЛАТНЫЙ лимитированный доступ для МЛМ-лидеров к только что запущенной универсальной МЛМ-платформе (обычная стоимость €9 000).



Не просто еще одна обучающая платформа. Не просто инструмент управления. Unicorn — это уникальный софт полного цикла продаж, который поможет вам продавать больше, эффективно работать с потенциальными клиентами и партнерами, строить и дуплицировать команду.



Unicorn открывает лимитированный набор в ГРУППУ ОСНОВАТЕЛЕЙ для МЛМ-лидеров, которые готовы влиять на людей и работать вместе для достижения миссии — создавать свободную, счастливую жизнь для миллионов людей с помощью сетевого маркетинга.

Как участник Группы основателей вы получите:

БЕСПЛАТНЫЙ админ-аккаунт в системе дупликации Unicorn (реальная цена €9 000 !!!)

Возможность создавать собственный контент для продаж и маркетинга

Возможность подключить к платформе всю свою команду (для членов команды НЕ НУЖНА дополнительная настройка)

Сниженную цену на годичные / месячные пакеты для всей команды €114 и €14 вместо €229 и €29 БЕСПЛАТНЫЙ 30-дневный пробный период + 30 дней дополнительно за 5 приглашений в систему



Пожизненная комиссия 30% от подписок со всей вашей команды!



Больше о нас в этом видео:



Подайте заявку на вступление в Группу основателей и посмотрите, подходите ли вы по требованиям: https://unicorncoach.io/signup-form-for-unicorn/!