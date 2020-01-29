Новый Брокер MIT с хорошими условиями

Отправлено Сегодня, 09:31

MIT — новый холдинг участников распределения смешанных инвестиций, созданный в 2016 году группой опытных трейдеров с двух концов России - Владивостока и Санкт-Петербурга. Команда создателей имеет уникальный опыт работы на бирже, разработанный софт помощи трейдингу, разработки собственных торговых стратегий.





Коротко наши основные предложения:





1. Торговля на бирже в партнёрстве с нами:



а) Как самостоятельный специалист, использующий для минимизации рисков и увеличение дохода от торговли наши бонусы и вспомогательный софт.



б) Инвестор вкладывающих в портфель под управление специалистами компании, с возможностью полного, включая физически (в офисах Санкт-Петербурга и Владивостока), контроля и получения отчётности.





2. Консультационное обслуживание на договорной основе с гибкой системой оплаты данных услуг.





Почему...





Разнообразие доступных финансовых инструментов - это инвестиционный фонд, брокерская компания, поставка оборудования, услуги в других отраслевых решениях (торговля на рынке недвижимости), в сочетании с нашим опытом позволяет управлять средствами как крупных институциональных инвесторов, так и сбережениями частных лиц без профессиональных навыков и небольшими финансовыми возможностями. Обеим категориям мы уверено предлагаем высокую ставку дохода, значительно выше чем вклады в банковском секторе или инвестиции в отдельное производство.





Инвестирование денег с целью получения максимального дохода (у нас ставки до 100% годовых по фиксированной ставке, и под управлением специалистов холдинга до 200%, с еженедельными выплатами) при низких рисках (2% страховые риски МИТ Групп) – это сложная задача, которую мы себе ставим как профессионалы своего дела и не имеем ни одной жалобы на невыполнение. Представляя Вам вышеизложенные возможности, мы прекрасно осознаем, что и как мы делаем, а главное для чего – Ваше спокойствие и благосостояние наши приоритеты.





Мы создали площадку mit-org.com для инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения инвестором своего капитала, но именно для этого, есть инструмент коротких сроков получения ощутимой прибыли, и бонусные инструменты (описание на нашем сайте mit-org.com), это нацелено на то, что-бы инвестирующие в нашу площадку на длительный срок имел возможность ее проверить на сверх-короткой дистанции. Проверить свои силы в треидинге или наших управляющих специалистов.





Управляющие из команды Mit Group на протяжении многих лет разделяют приверженность к достижению сверхдоходов от своего портфеля, применяя свои таланты для фундаментальных и технических исследовании, улучшая свою работу изобретением нового софта (представлен на mit-system.com) передовых алгоритмов торговли, чтобы перенести свои знания на реальный рынок.





Инвестиционные стратегии управляющих mit-org.com ориентированы на торговлю самыми ликвидными активами мировых рынков. Благодаря широкому спектру инвестиционных идей и алгоритмов, применению нашего софта, подушке безопасности мы используем наш капитал с целью создания в отрасли уникальной доходности для наших инвесторов и партнеров.





Подробнее обо всем по порядку...





Доходность.





Как указывалось - выше у нас возможен доход до 200% годовых под управлением специалистов компании, и до 100% годовых достигает сам пользователь на собственной торговле благодаря бонусной системе, партнёрской программе и нашим вспомогательным инструментам (софт предоставляется только участникам торгов внутри mit-org.com).





Наш софт.





Отличительная метка нормальной брокерской компании от компаний hyip-риска, что нормальная стремится улучшать свою деятельность как внедрением собственных наработок в IT сфере, так и наймом специалистов с большим опытом.



Свой софт мы предоставляем любому участнику рынка осуществившему депозит на нашей площадке.



Soft вспомогательный для торговли. Включает в себя функционал -



Современные торговые платформы, терминалы MeteTrader 4 и MeteTrader 5;



Высокоскоростной доступ к бирже;



Советники и индикаторы собственной разработки;



Использование автоматических Stop-loss заявок, позволяющий ограничить риск потерь в каждой отдельно взятой сделке;



Принудительная фиксация прибыли по достижении установленной цены;



Принудительный автоматический риск-менеджер.



И еще много "плюшек" увеличивающих скорость работы трейдера, делающих работу более застрахованной от рисков.







Стратегии используемые управляющими из компания mit-org.com.





Глобал макро стратегия;



Рыночно-нейтральные стратегии;



Лонг/шорт стратегия на рынке акций;



Лонг/шорт стратегия на рынке фьючерсов;



Внутридневной Price Action;



Стратегия арбитража на инструментах фиксированной доходности;



Стратегия событийного трейдинга;



Покупка акций недооцененных и проблемных компаний.







Предложение партнёрам.





Двухуровневая партнёрская программа:



3 пункта - первый уровень, 1 пункт - 2 уровень.







Предложение по франшизе.





Система из двух уровней:



30% комиссионных от наторгованного объёма клиентами 1 уровня;



20% комиссионных от наторгованного объёма клиентами 2 уровня.







Страхование рисков.





Понимая специфику брокерского бизнеса, мы успешно управляем страховыми резервами и собственными средствами холдинга, что включает помимо брокерской компании - агентство недвижимости, компанию предоставляющую услуги каршеринга и такси), это как баланс с дополнительными гарантиями возврата депозитов в биржевую активность.





Предлагаем различные стратегии инвестирования, основываясь на страховых обязательствах и структуре активов. Все в открытой форме, каждый инвестиционный депозит mit invest и депозит на треидинг в mit-org имеет калькуляцию и обоснование страховки.





Тут же следует выделить кто за нас ручается.





Основной управляющий Mit-org.com - опыт управления 12 лет.



Строительная компания Порадом (poradom.net) дочка ЗАО Терем в Санкт-Петербург. Оператор перевозок Такси Фортуна. Медиахолдинг "Монстер Продакшн". Агенство недвижимости ООО Самол. И многие другие участники бизнес сообщества, портфелями которых успешно торговали управляющие mit-org.



Информационные партнёры уже много лет - Доска Инвестиций (investboard.info) и телеканал Евроспорт.







Поддержка.



Мы осуществляем реальную поддержку 24/7 благодаря филиалам в разных концах страны (Санкт-Петербург и Владивосток) с 9 часовым промежутком разницы во времени.



Поддержку при финансовых операциях, в случае возникновения проблем в системе. Помимо этого нашими специалистами осуществляется консультативная помощь в on-line режиме и в офисах компании. Любой инвестор осуществивший депозит имеет полное право сидеть рядом с управляющим его портфелем инвестиций специалистом и получать отчетность и статистику по совершаемым специалистом операциям.







Бонусы.





Бонусная программа весьма разнообразна и даёт возможность клиенту заработать до 100% в год, не используя свой капитал в торговле.



Для Новых трейдеров предоставляется стартовый Бонус — 30% от размера депозита, который можно полностью использовать в реальной торговле на Международном валютном рынке.





Ответственный арбитраж:



По операциям сделок на бирже e-mail: info@mit-org.com



По операция ввода/вывода e-mail: support@mit-org.com



Дополнительный арбитраж предоставляет веб-портал объявлений о инвестиционных услугах - investboard.info





Поддержка on-line:



E-mail: support@mit-org.com



WhatsApp: +7-964-430-18-93



Сообщества vk.com/mitholding а также ok.ru/mitholding





Телефон поддержки 8 (800) 505-40-37



Офис Санкт-Петербург 17 линия В.О. дом 58 1 этаж Mit Group тел.: +7 (967) 432-50-70