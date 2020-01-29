Новый Брокер MIT с хорошими условиями

MIT — новый холдинг участников распределения смешанных инвестиций, созданный в 2016 году группой опытных трейдеров с двух концов России - Владивостока и Санкт-Петербурга. Команда создателей имеет уникальный опыт работы на бирже, разработанный софт помощи трейдингу, разработки собственных торговых стратегий.
Коротко наши основные предложения:
1. Торговля на бирже в партнёрстве с нами:
а) Как самостоятельный специалист, использующий для минимизации рисков и увеличение дохода от торговли наши бонусы и вспомогательный софт.
б) Инвестор вкладывающих в портфель под управление специалистами компании, с возможностью полного, включая физически (в офисах Санкт-Петербурга и Владивостока), контроля и получения отчётности.
2. Консультационное обслуживание на договорной основе с гибкой системой оплаты данных услуг.
Почему...
Разнообразие доступных финансовых инструментов - это инвестиционный фонд, брокерская компания, поставка оборудования, услуги в других отраслевых решениях (торговля на рынке недвижимости), в сочетании с нашим опытом позволяет управлять средствами как крупных институциональных инвесторов, так и сбережениями частных лиц без профессиональных навыков и небольшими финансовыми возможностями. Обеим категориям мы уверено предлагаем высокую ставку дохода, значительно выше чем вклады в банковском секторе или инвестиции в отдельное производство.
Инвестирование денег с целью получения максимального дохода (у нас ставки до 100% годовых по фиксированной ставке, и под управлением специалистов холдинга до 200%, с еженедельными выплатами) при низких рисках (2% страховые риски МИТ Групп) – это сложная задача, которую мы себе ставим как профессионалы своего дела и не имеем ни одной жалобы на невыполнение. Представляя Вам вышеизложенные возможности, мы прекрасно осознаем, что и как мы делаем, а главное для чего – Ваше спокойствие и благосостояние наши приоритеты.
Мы создали площадку mit-org.com для инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения инвестором своего капитала, но именно для этого, есть инструмент коротких сроков получения ощутимой прибыли, и бонусные инструменты (описание на нашем сайте mit-org.com), это нацелено на то, что-бы инвестирующие в нашу площадку на длительный срок имел возможность ее проверить на сверх-короткой дистанции. Проверить свои силы в треидинге или наших управляющих специалистов.
Управляющие из команды Mit Group на протяжении многих лет разделяют приверженность к достижению сверхдоходов от своего портфеля, применяя свои таланты для фундаментальных и технических исследовании, улучшая свою работу изобретением нового софта (представлен на mit-system.com) передовых алгоритмов торговли, чтобы перенести свои знания на реальный рынок.
Инвестиционные стратегии управляющих mit-org.com ориентированы на торговлю самыми ликвидными активами мировых рынков. Благодаря широкому спектру инвестиционных идей и алгоритмов, применению нашего софта, подушке безопасности мы используем наш капитал с целью создания в отрасли уникальной доходности для наших инвесторов и партнеров.
Подробнее обо всем по порядку...
Доходность.
Как указывалось - выше у нас возможен доход до 200% годовых под управлением специалистов компании, и до 100% годовых достигает сам пользователь на собственной торговле благодаря бонусной системе, партнёрской программе и нашим вспомогательным инструментам (софт предоставляется только участникам торгов внутри mit-org.com).
Наш софт.
Отличительная метка нормальной брокерской компании от компаний hyip-риска, что нормальная стремится улучшать свою деятельность как внедрением собственных наработок в IT сфере, так и наймом специалистов с большим опытом.
Свой софт мы предоставляем любому участнику рынка осуществившему депозит на нашей площадке.
Soft вспомогательный для торговли. Включает в себя функционал -
Современные торговые платформы, терминалы MeteTrader 4 и MeteTrader 5;
Высокоскоростной доступ к бирже;
Советники и индикаторы собственной разработки;
Использование автоматических Stop-loss заявок, позволяющий ограничить риск потерь в каждой отдельно взятой сделке;
Принудительная фиксация прибыли по достижении установленной цены;
Принудительный автоматический риск-менеджер.
И еще много "плюшек" увеличивающих скорость работы трейдера, делающих работу более застрахованной от рисков.
Стратегии используемые управляющими из компания mit-org.com.
Глобал макро стратегия;
Рыночно-нейтральные стратегии;
Лонг/шорт стратегия на рынке акций;
Лонг/шорт стратегия на рынке фьючерсов;
Внутридневной Price Action;
Стратегия арбитража на инструментах фиксированной доходности;
Стратегия событийного трейдинга;
Покупка акций недооцененных и проблемных компаний.
Предложение партнёрам.
Двухуровневая партнёрская программа:
3 пункта - первый уровень, 1 пункт - 2 уровень.
Предложение по франшизе.
Система из двух уровней:
30% комиссионных от наторгованного объёма клиентами 1 уровня;
20% комиссионных от наторгованного объёма клиентами 2 уровня.
Страхование рисков.
Понимая специфику брокерского бизнеса, мы успешно управляем страховыми резервами и собственными средствами холдинга, что включает помимо брокерской компании - агентство недвижимости, компанию предоставляющую услуги каршеринга и такси), это как баланс с дополнительными гарантиями возврата депозитов в биржевую активность.
Предлагаем различные стратегии инвестирования, основываясь на страховых обязательствах и структуре активов. Все в открытой форме, каждый инвестиционный депозит mit invest и депозит на треидинг в mit-org имеет калькуляцию и обоснование страховки.
Тут же следует выделить кто за нас ручается.
Основной управляющий Mit-org.com - опыт управления 12 лет.
Строительная компания Порадом (poradom.net) дочка ЗАО Терем в Санкт-Петербург. Оператор перевозок Такси Фортуна. Медиахолдинг "Монстер Продакшн". Агенство недвижимости ООО Самол. И многие другие участники бизнес сообщества, портфелями которых успешно торговали управляющие mit-org.
Информационные партнёры уже много лет - Доска Инвестиций (investboard.info) и телеканал Евроспорт.
Поддержка.
Мы осуществляем реальную поддержку 24/7 благодаря филиалам в разных концах страны (Санкт-Петербург и Владивосток) с 9 часовым промежутком разницы во времени.
Поддержку при финансовых операциях, в случае возникновения проблем в системе. Помимо этого нашими специалистами осуществляется консультативная помощь в on-line режиме и в офисах компании. Любой инвестор осуществивший депозит имеет полное право сидеть рядом с управляющим его портфелем инвестиций специалистом и получать отчетность и статистику по совершаемым специалистом операциям.
Бонусы.
Бонусная программа весьма разнообразна и даёт возможность клиенту заработать до 100% в год, не используя свой капитал в торговле.
Для Новых трейдеров предоставляется стартовый Бонус — 30% от размера депозита, который можно полностью использовать в реальной торговле на Международном валютном рынке.
Ответственный арбитраж:
По операциям сделок на бирже e-mail: info@mit-org.com
По операция ввода/вывода e-mail: support@mit-org.com
Дополнительный арбитраж предоставляет веб-портал объявлений о инвестиционных услугах - investboard.info
Поддержка on-line:
E-mail: support@mit-org.com
WhatsApp: +7-964-430-18-93
Сообщества vk.com/mitholding а также ok.ru/mitholding
Телефон поддержки 8 (800) 505-40-37
Офис Санкт-Петербург 17 линия В.О. дом 58 1 этаж Mit Group тел.: +7 (967) 432-50-70