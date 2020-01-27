Telegram инвайт, рассылка, подписчики, просмотры + Бесплатный тест

Здравствуйте. Мы предлагаем услуги по раскрутке Вашего канала/чата/группы в телеграм различными методами:
Инвайтинг:
- 100 человек - 200 рублей
- 500 человек - 900 рублей
- 1000 человек - 1600 рублей
- 5000 человек - 7400 рублей
- 10000 человек - 13000 рублей
Рассылка в личку (за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, сделаем и рандомизируем текст для Вас, сделаем прокладки и ссылки во избежании бана. Парсинг бесплатно)
⚡ 100 сообщений - 200 рублей
⚡ 500 сообщений - 900 рублей
⚡ 1000 сообщений - 1600 рублей
⚡ 5000 сообщений - 7400 рублей
⚡ 10000 сообщений - 13000 рублей
Чекер номеров на наличие в телеге:
- 100 рублей за чек 1000 тысячи номеров
- Парсинг номеров пользователей из групп ВК с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 группы на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.
- Парсинг номеров пользователей из групп Фейсбук с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 группы на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.
- Парсинг подписчиков и номеров из профилей Инстаграм с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 профиля на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.
- Парсинг подписчиков и номеров из групп WhatsApp с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 группы на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.
Накрутка просмотров:
- 1 пост - 60 рублей за тысячу
Подписчики:
- 200 рублей - 1000 подписчиков
Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы телеграм:
- 1 сообщение - 6 рублей (СПИСОК ГРУПП ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)
Так же в продаже имеются телеграм аккаунты со следующими преимуществами:
- Высокое качество (аккаунты полностью отрабатывают свой ресурс и все лимиты)
- Заполнение аккаунта (уникальный аватар, 2ФА пароль для защиты аккаунта)
- Оперативная поддержка (ответ на Ваш вопрос обычно в течении 5-10 минут)
- Низкие цены (следим за ценами конкурентов и делаем их ниже)
- Постоянное пополнение (пополнение происходит каждые день)
- Покупатель - единственный хозяин аккаунта (аккаунты продаются в одни руки и внутри не заполнены различными группами и сообщениями)
- Скидки на опт (при заказе большого количества индивидуальные скидки)
Так же возможно заполнение на заказ по Вашим именам, фамилиям, аватарам, био, 2фа паролям и т.д.
БЕСПЛАТНАЯ МИНИ-УСЛУГА
За отзыв на любом форуме, есть возможность взять тестовый, бесплатный вариант услуги в эквиваленте 100 (рассылка, инвайт, подписчики, просмотры)
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