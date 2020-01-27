Telegram инвайт, рассылка, подписчики, просмотры + Бесплатный тест

Отправлено Вчера, 21:58

Здравствуйте. Мы предлагаем услуги по раскрутке Вашего канала/чата/группы в телеграм различными методами:

Инвайтинг:

- 100 человек - 200 рублей

- 500 человек - 900 рублей

- 1000 человек - 1600 рублей

- 5000 человек - 7400 рублей

- 10000 человек - 13000 рублей

Рассылка в личку (за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, сделаем и рандомизируем текст для Вас, сделаем прокладки и ссылки во избежании бана. Парсинг бесплатно)

⚡ 100 сообщений - 200 рублей

⚡ 500 сообщений - 900 рублей

⚡ 1000 сообщений - 1600 рублей

⚡ 5000 сообщений - 7400 рублей

⚡ 10000 сообщений - 13000 рублей

Чекер номеров на наличие в телеге:

- 100 рублей за чек 1000 тысячи номеров

- Парсинг номеров пользователей из групп ВК с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 группы на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.

- Парсинг номеров пользователей из групп Фейсбук с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 группы на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.

- Парсинг подписчиков и номеров из профилей Инстаграм с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 профиля на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.

- Парсинг подписчиков и номеров из групп WhatsApp с возможностью последующего фильтра всех номеров на наличие в телеграме и их активности. Парсинг 1 группы на наличие номеров всех пользователей - 50 рублей.

Накрутка просмотров:

- 1 пост - 60 рублей за тысячу

Подписчики:

- 200 рублей - 1000 подписчиков

Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы телеграм:

- 1 сообщение - 6 рублей (СПИСОК ГРУПП ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)

Так же в продаже имеются телеграм аккаунты со следующими преимуществами:

- Высокое качество (аккаунты полностью отрабатывают свой ресурс и все лимиты)

- Заполнение аккаунта (уникальный аватар, 2ФА пароль для защиты аккаунта)

- Оперативная поддержка (ответ на Ваш вопрос обычно в течении 5-10 минут)

- Низкие цены (следим за ценами конкурентов и делаем их ниже)

- Постоянное пополнение (пополнение происходит каждые день)

- Покупатель - единственный хозяин аккаунта (аккаунты продаются в одни руки и внутри не заполнены различными группами и сообщениями)

- Скидки на опт (при заказе большого количества индивидуальные скидки)

Так же возможно заполнение на заказ по Вашим именам, фамилиям, аватарам, био, 2фа паролям и т.д.

БЕСПЛАТНАЯ МИНИ-УСЛУГА

За отзыв на любом форуме, есть возможность взять тестовый, бесплатный вариант услуги в эквиваленте 100 (рассылка, инвайт, подписчики, просмотры)