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Партнерская программа от Planner5d.com

Автор темы Planner5Daff, Сегодня, 14:53

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#1 Planner5Daff

Planner5Daff

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 14:53

Уважаемые вебмастера, 

а также дизайнеры и любители декора и дизайна интерьера,

Предлагаем вам выгодно сконвертировать свой трафик, благодаря новой партнерской программе от Planner5d.com - топового сервиса по планированию дизайна интерьера. (Надежный бренд на рынке с 2011 года)

В настоящее время у нас есть два статуса партнерства - золотой и серебряный.
Серебряный получает 25% от всех платежей привлеченных пользователей, золотой - 50% (если количество привлеченных пользователей превысит 10 000 человек).

Сервис доступен на 9 языках, а трафик, который мы принимаем не имеет ограничений по ГЕО.
Доступны выплаты на PayPal, банковский перевод, перевод на карту. 

Регистрируйтесь и начните зарабатывать уже сегодня!

По всем вопросам
просьба писать 
на db@planner5d.com

 


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