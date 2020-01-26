Партнерская программа от Planner5d.com

Уважаемые вебмастера,
а также дизайнеры и любители декора и дизайна интерьера,
Предлагаем вам выгодно сконвертировать свой трафик, благодаря новой партнерской программе от Planner5d.com - топового сервиса по планированию дизайна интерьера. (Надежный бренд на рынке с 2011 года)
В настоящее время у нас есть два статуса партнерства - золотой и серебряный.
Серебряный получает 25% от всех платежей привлеченных пользователей, золотой - 50% (если количество привлеченных пользователей превысит 10 000 человек).
Сервис доступен на 9 языках, а трафик, который мы принимаем не имеет ограничений по ГЕО.
Доступны выплаты на PayPal, банковский перевод, перевод на карту.
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По всем вопросам
просьба писать
на db@planner5d.com