Партнерская программа от Planner5d.com

Отправлено Сегодня, 14:53

Уважаемые вебмастера,

а также дизайнеры и любители декора и дизайна интерьера,



Предлагаем вам выгодно сконвертировать свой трафик, благодаря новой партнерской программе от Planner5d.com - топового сервиса по планированию дизайна интерьера. (Надежный бренд на рынке с 2011 года)



В настоящее время у нас есть два статуса партнерства - золотой и серебряный.

Серебряный получает 25% от всех платежей привлеченных пользователей, золотой - 50% (если количество привлеченных пользователей превысит 10 000 человек).



Сервис доступен на 9 языках, а трафик, который мы принимаем не имеет ограничений по ГЕО.

Доступны выплаты на PayPal, банковский перевод, перевод на карту.

Регистрируйтесь и начните зарабатывать уже сегодня!



По всем вопросам

просьба писать

на db@planner5d.com