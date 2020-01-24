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LiveClick.biz - монетизируй мобильный трафик всего мира до 50 руб.

Автор темы LiveClick, Сегодня, 17:50

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#1 LiveClick

LiveClick

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 17:50

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Приветствуем Вас, уважаемые вебмастера и арбитражники!

Представляем вам партнерскую программу LiveClick.biz!

Что мы предлагаем для вебмастеров и арбитражников?

- Выкуп и монетизация мобильного трафика http и https сайтов по самым высоким ставкам от 20 до 50 рублей за подписку. Мы не монетизируем трафик из поисковой системы Яндекс, во избежание потери трафика из данной поисковой системы.
- У нас нет автовыплат, у нас высокие ставки.
- Предлагаем разные форматы рекламы: Кликандер, баннеры, селектор. 

Как это работает?

 

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Появились вопросы?

  telegram: @liveclick_biz
skype: live:liveclick



! Приглашаем на теститрование  :thumbsup: 

 


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