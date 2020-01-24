LiveClick.biz - монетизируй мобильный трафик всего мира до 50 руб.

Отправлено Сегодня, 17:50

Приветствуем Вас, уважаемые вебмастера и арбитражники!



Представляем вам партнерскую программу LiveClick.biz!



Что мы предлагаем для вебмастеров и арбитражников?



- Выкуп и монетизация мобильного трафика http и https сайтов по самым высоким ставкам от 20 до 50 рублей за подписку. Мы не монетизируем трафик из поисковой системы Яндекс, во избежание потери трафика из данной поисковой системы.

- У нас нет автовыплат, у нас высокие ставки.

- Предлагаем разные форматы рекламы: Кликандер, баннеры, селектор.



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telegram: @liveclick_biz

skype: live:liveclick







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