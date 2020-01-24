Многопоточный бот для накрутки Вконтакте, Инстаграм и YouTube

Отправлено Сегодня, 14:14

Многопоточный Бот-Комбайн для сайта накрутки Илизиум - Официальная версия 2020 г.

Возможности для ВКонтакте:

Подписчики на публичную страницу;

Участники в сообщество (группу);

Добавление друзей/подписчиков;

Лайки на фото/видео/запись;

Репосты для ваших постов;

Комментарии к фото/видео/постам.

Возможности для Instagram:

Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;

Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.

Возможности для YouTube:

Накрутка лайков на видео;

Раскрутка канала подписчиками;

Накрутка просмотров.

Возможности и особенности бота:

• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;

• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;

• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;

• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;

• Многопоточный режим - до 1000 потоков (до 3-5 тыс в разработке);

• Одновременная работа во всех социальных сетях;

• Выбор через какую версию сайта работать: веб или мобильную;

• Использование всех видов проксей;

• Набор стоп-слов;

• Система Анти-бан Вконтакте, Инстаграм, Ютуб;

• SMS-Подтверждение аккаунтов в Инстаграме через десяток смс-сервисов и на свои номера;

• Умная система задержек и запусков аккаунтов;