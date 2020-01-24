Многопоточный бот для накрутки Вконтакте, Инстаграм и YouTube

Многопоточный Бот-Комбайн для сайта накрутки Илизиум - Официальная версия 2020 г.
Возможности для ВКонтакте:
Подписчики на публичную страницу;
Участники в сообщество (группу);
Добавление друзей/подписчиков;
Лайки на фото/видео/запись;
Репосты для ваших постов;
Комментарии к фото/видео/постам.
Возможности для Instagram:
Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;
Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.
Возможности для YouTube:
Накрутка лайков на видео;
Раскрутка канала подписчиками;
Накрутка просмотров.
Возможности и особенности бота:
• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;
• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;
• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;
• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;
• Многопоточный режим - до 1000 потоков (до 3-5 тыс в разработке);
• Одновременная работа во всех социальных сетях;
• Выбор через какую версию сайта работать: веб или мобильную;
• Использование всех видов проксей;
• Набор стоп-слов;
• Система Анти-бан Вконтакте, Инстаграм, Ютуб;
• SMS-Подтверждение аккаунтов в Инстаграме через десяток смс-сервисов и на свои номера;
• Умная система задержек и запусков аккаунтов;
Ilizium Бот: Скачать v8.9 - с Яндекс Диска - 40, 100, 200, 500 и 1000 потоков
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