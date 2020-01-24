Перейти к содержимому

Фотография

Многопоточный бот для накрутки Вконтакте, Инстаграм и YouTube

Автор темы Valera3017, Сегодня, 14:14

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Valera3017

Valera3017

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:14

 
910cb792fc37.png
 
vk.png Возможности для ВКонтакте:
    Подписчики на публичную страницу;
    Участники в сообщество (группу);
Добавление друзей/подписчиков;
Лайки на фото/видео/запись;
Репосты для ваших постов;
Комментарии к фото/видео/постам.
 
instagram.png Возможности для Instagram:
    Подписчики (фолловеры) на ваш профиль;
    Лайки (мне нравится) на ваши фото/видео.
 
youtube.png Возможности для YouTube:
    Накрутка лайков на видео;
    Раскрутка канала подписчиками;
    Накрутка просмотров.
 
Возможности и особенности бота:
• Автоматическая авторизация в соцсетях и на сервисе;
• Автоматическое выполнение заданий на сервисе;
• Автоматическое разгадывание каптчи через Антигейт и Рукапчу;
• Бесплатная версия бота в 40 потоков на каждую соцсеть;
• Многопоточный режим - до 1000 потоков (до 3-5 тыс в разработке);
• Одновременная работа во всех социальных сетях;
• Выбор через какую версию сайта работать: веб или мобильную;
• Использование всех видов проксей;
• Набор стоп-слов;
• Система Анти-бан Вконтакте, Инстаграм, Ютуб;
• SMS-Подтверждение аккаунтов в Инстаграме через десяток смс-сервисов и на свои номера;
• Умная система задержек и запусков аккаунтов;
 
 
Ilizium Бот: Скачать v8.9   - с Яндекс Диска - 40, 100, 200, 500 и 1000 потоков
Вирустотал: Глянуть  - Тык - 0 / 69
2014-2020 © Офф сайт Ilizium 2.0 Официальный сайт
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Общие темы по социальным сетям и сервисам


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. Общие темы по социальным сетям и сервисам
  5. Правила форума