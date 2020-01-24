Продвину сайт качественными ссылками. Рост посещаемости, позиций и ИКС

Отправлено Сегодня, 11:26

Осуществляю качественный полностью ручной прогон вашего сайта по регулярно обновляемым базам сайтов с высоким трастом.

Прогон равносилен закупке вечных ссылок, только цена в разы меньше, чем на любой бирже ссылок.

Вот актуальные тарифы и базы на данный момент (все сайты прогоняются вручную):

1. 60 трастовых форумов, цена 500 рублей;

2. 90 форумов и сайтов, стоимость 700 рублей + бонус в виде дополнительных ссылок, т.е. в отчете будет более 90 сайтов.

3. 110 форумов и сайтов (включает 2 тариф + еще 20 форумов), стоимость 800 рублей. Тариф подходит практически для любого сайта, в том числе и молодого, т.к. ссылки всплывают равномерно и постепенно в течении месяца (в поисковики воспринимают как естественные ссылки).

4. 30 крауд ссылок, в базовую услугу входит написание одного вопроса и одного ответа, стоимость 1000 рублей.

К оплате принимаю вебмани (WMR, WMZ, WME), Яндекс Деньги, КИВИ и оплату с карт сбербанка, альфабанка либо приватбанка. Оплата возможна в любой валюте по курсу вебмани.

При заказе от двух сайтов делаю скидки (чем больше сайтов вы заказываете, тем больше скидка).

Для заказа от вас нужны только адрес прогоняемого сайта, несколько ключевых слов (либо я их подберу самостоятельно и бесплатно) и адрес почты, куда я отправлю отчет в excel.

По результатам прогона вы получаете:

- Обратные ссылки на ваш сайт и повышение авторитета вашего сайта в глазах поисковых систем Яндекса и Гугл (это помогает быстрому росту позиций продвигаемых запросов);

- Повышение позиций вашего сайта по СЧ и НЧ запросам (исходя их этого рост целевых посетителей у вашего сайта);

- Рост траста вашего сайта.

- Ускорение индексации новых и еще не проиндексированных материалов вашего сайта.

- Получение трафика от заинтересованных людей

- Увеличение узнаваемости бренда.

Для связи обращайтесь в Л/С, Skype, ICQ либо по почте.

Skype: maksimmaltcev

ICQ: 629454114

Почта: maksimmaltcev@mail.ru