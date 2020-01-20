Программа для WhatsApp рассылок

Отправлено Сегодня, 15:56

Программа для рассылок по WhatsApp - WhatsApp Bulk Sender 5.5 - лицензионное программное обеспечение, предназначенное для отправки объемных сообщений WhatsApp непосредственно с ПК в простой и эффективный способ.

1. Создание и Отправка настраиваемых сообщений непосредственно с компьютера 2. Импорт контактов либо вручную, либо из файла (CSV или TXT)

3. Отправка сообщений WhatsApp контактам, даже если они не сохранены в адресной книге

4. Автоматическое создание нескольких вариантов сообщения для отправки всем контактам и избежания спама или запрета

5. Возможность просмотра отчета о кампании (из раздела LOG)

6. Возможность планировать отправку и установить задержку между сообщениями, чтобы избежать бана

7. Grabber всех членов группы WhatsApp

8. Создавайте и отправляйте сообщения WhatsApp с фотографиями и видео

9. Возможность фильтровать номера с WhatsApp. Кроме того, программа для рассылки whatsapp имеет функцию антиблокировки, которая снижает вероятность бана и обеспечивает безопасность учетной записи WhatsApp.

При помощи программы вы можете отправлять до 1000 сообщений с одного канала. Идеально для небольших рассылок.

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Стоимость программы: 2000 р. лицензия на один компьютер. Лицензия безсрочна. Для заказа пишите мне в WhatsApp https://wa.me/79605360397 или в Telegram @pavelagain

Видео обзор: https://www.youtube....h?v=BdXMSPuFrMU