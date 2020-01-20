Игорный бизнес (онлайн казино) под ключ от $2000!

Компания YourGambling предлагает разработку онлайн казино под ключ на собственной платформе YGC 3.0.
Также имеются готовые казино от $1999.
Инидвидуальная разработка от $5000! В стоимость входят:
выделенный сервер DE/NL на месяц;
доменные имена для казино и его зеркал на год;
лицензионная платформа YGC 3.0;
административная панель;
партнерская программа;
уникальный адаптивный дизайн;
подключение и настройка платёжных шлюзов;
подключение и настройка провайдеров игр;
10 валют казино, включая криптовалюты;
русская и английская версии казино;
базовая SEO-оптимизация казино;
установка онлайн-чата и систем аналитики.
Лицензия на игорный бизнес необязательна, от $25000.
Возможны доработки любого уровня сложности за доплату.
Возможна разработка уникальной платформы по ТЗ.
Контактная информация:
Skype: YourGambling
ICQ: 43222225
Telegram: YourGambling