Перейти к содержимому

Фотография

Игорный бизнес (онлайн казино) под ключ от $2000!

Автор темы YourGambling2020, Сегодня, 11:08

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 YourGambling2020

YourGambling2020

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:08

Компания YourGambling предлагает разработку онлайн казино под ключ на собственной платформе YGC 3.0.
 
Также имеются готовые казино от $1999.
 
Инидвидуальная разработка от $5000! В стоимость входят:
выделенный сервер DE/NL на месяц;
доменные имена для казино и его зеркал на год;
лицензионная платформа YGC 3.0;
административная панель;
партнерская программа;
уникальный адаптивный дизайн;
подключение и настройка платёжных шлюзов;
подключение и настройка провайдеров игр;
10 валют казино, включая криптовалюты;
русская и английская версии казино;
базовая SEO-оптимизация казино;
установка онлайн-чата и систем аналитики.
 
Лицензия на игорный бизнес необязательна, от $25000.
 
Возможны доработки любого уровня сложности за доплату.
 
Возможна разработка уникальной платформы по ТЗ.
 
Контактная информация:
Skype: YourGambling
ICQ: 43222225
Telegram: YourGambling
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Web-программирование, базы данных, серверы...


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Web-программирование, базы данных, серверы...
  4. Правила форума