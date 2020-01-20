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ADBID.BIZ - международная партнерcкая программа

Автор темы gruv, Сегодня, 10:09

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#1 gruv

gruv

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 10:09

ADBID.BIZ - международная партнерcкая программа, которая предлагает большой выбор офферов с обширным ГЕО.

Вертикали: Гемблинг, Беттинг, Трейдинг, Финансы.

Наши преимущества:
• Проверенные бренды и лучшие условия;
• Стабильные выплаты два раза в неделю и возможность получения индивидуальных условий для работы; (Wmz, Яндекс.Деньги, Bank Transfer, Qiwi, VISA / MasterCard, Bitcoin, Capitalist)
• Прямые и надежные рекламодатели для вас;
• Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу;
• Высокие отчисления по офферам всех вертикалей;
• Адекватный и отзывчивый саппорт.
• Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру.
• Возможность получения бесплатных приложений для Android и IOS.
• Возможность получения бюджета для оборотки.

Наши контакты:
-Telegram: @YanaADB
@maxadbid
-Вконтакте: https://vk.com/maxadbid
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