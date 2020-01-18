Rexi.cc - Большой выбор направлений для обмена

Отправлено Вчера, 12:45

Rexi.cc - Надежный и быстрый обменник у нас вы можете обменять больше чем в 5000+ направлений обмена и всегда по выгодному курсу

Официальный сайт - Rexi.cc

Для обмена у нас доступно:

35 наименований Криптовалют

27 наименований различных Банков таких стран как Украина, Российская федерация, Казахстан.

7 различных Платежных систем разных стран

Мы развиваемся и количество наименований валют для обмена будет только увеличиваться.

Преимущества обмена в Rexi.cc:

Надежность на высоком уровне: Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена. Быстрый обмен: Все направления обмена выполняются в полуавтоматическом режиме. МНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОБМЕНА: Совершаем обмены больше чем в 5000 направлений. 100% гарантия обмена: Положительные отзывы подтверждают качество работы нашего сервиса. ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН: У нас всегда самый выгодный курс обмена. И в этом вы можете убедиться самостоятельно выбрав нужное вам направления. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Вы можете заработать вместе с нами с помощью нашей партнерской программы. График работы: Круглосуточно без выходных 24/7

Контакты:

E-mail: REXI-SUPPORT@protonmail.com

Онлайн чат:

Сайт https://rexi.cc/