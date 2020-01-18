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Rexi.cc - Большой выбор направлений для обмена

Автор темы Rexi, Вчера, 12:45

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#1 Rexi

Rexi

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Отправлено Вчера, 12:45

Rexi.cc - Надежный и быстрый обменник у нас вы можете обменять больше чем в 5000+ направлений обмена и всегда по выгодному курсу

 

Официальный сайт - Rexi.cc

 

Для обмена у нас доступно:

 

35 наименований Криптовалют

 

27 наименований различных Банков таких стран как Украина, Российская федерация, Казахстан.

 

7 различных Платежных систем разных стран

 

Мы развиваемся и количество наименований валют для обмена будет только увеличиваться.

 

Преимущества обмена в Rexi.cc:

 

  1. Надежность на высоком уровне: Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена.

  2. Быстрый обмен: Все направления обмена выполняются в полуавтоматическом режиме.

  3. МНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОБМЕНА: Совершаем обмены больше чем в 5000 направлений.

  4. 100% гарантия обмена: Положительные отзывы подтверждают качество работы нашего сервиса.

  5. ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН: У нас всегда самый выгодный курс обмена. И в этом вы можете убедиться самостоятельно выбрав нужное вам направления.

  6. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Вы можете заработать вместе с нами с помощью нашей партнерской программы.

  7. График работы: Круглосуточно без выходных 24/7

 

Контакты:

 

E-mail: REXI-SUPPORT@protonmail.com

Онлайн чат:

Сайт https://rexi.cc/

 


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