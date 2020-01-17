Актуальные базы Telegram чатов

Продам готовые базы Телеграмм чатов.
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Актуальность Ноябрь 2019.
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- Тематика "Криптовалюта". В базе 206 чатов. 90% от 1000 подписчиков. Разделена на столбцы: наши и буржуйские.
- Маркетинг, СММ, Трафик - 130 чатов
- Адалт ру и бурж - 80 чатов
- Бизнес, инвестиции, форекс, маркетинг - 256 чатов
- Взаимопиар, доски объявлений - 232 чата
- ИТ, ОС, программирование - 378 чатов
- Большой пак Telegram 1545 чатов | Адалт, Бизнес, Darkweb, Региональные, Маркетинг, Доски Объявлений, Взаимопиар, Форекс, Криптовалюта, Фриланс и др.
Суммарное количество ЦА около 1,5 млн. чел. Подойдет для рассылки, поиска клиентов, инвайтинга, парсинга аудитории.