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Актуальные базы Telegram чатов

Автор темы alexcole, Сегодня, 06:37

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#1 alexcole

alexcole

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:37

Продам готовые базы Телеграмм чатов.
Собирались своими парсерами и чистились собственными руками.
Актуальность Ноябрь 2019.
Купить можно напрямую в магазине ССЫЛКА
По всем вопросам пишите: вк или телеграм @cole_alex
  1. Тематика "Криптовалюта". В базе 206 чатов. 90% от 1000 подписчиков. Разделена на столбцы: наши и буржуйские.
  2. Маркетинг, СММ, Трафик - 130 чатов
  3. Адалт ру и бурж - 80 чатов
  4. Бизнес, инвестиции, форекс, маркетинг - 256 чатов
  5. Взаимопиар, доски объявлений - 232 чата
  6. ИТ, ОС, программирование - 378 чатов
  7. Большой пак Telegram 1545 чатов | Адалт, Бизнес, Darkweb, Региональные, Маркетинг, Доски Объявлений, Взаимопиар, Форекс, Криптовалюта, Фриланс и др.
Суммарное количество ЦА около 1,5 млн. чел. Подойдет для рассылки, поиска клиентов, инвайтинга, парсинга аудитории.

 


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