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Январский честный займ от частного кредитора без предоплат и комиссий!

Автор темы Дмитрий Игоревич, Сегодня, 01:56

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#1 Дмитрий Игоревич

Дмитрий Игоревич

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Отправлено Сегодня, 01:56

​Вот и прошли новогодние праздники и вместе с ними потратились все деньги. Не беда! Ведь можно взять в долг у частного кредитора на взаимовыгодных условиях! Предлагаю обратиться ко мне, ведь именно в новом 2020 году я работаю абсолютно без каких-либо предоплат на максимально честных и выгодных условиях для обеих сторон. Суммы до 1 000 000 рублей (никто больше вам не даст, не верьте и живите реальностью, а не сказками), процентная ставка 19% годовых (никто под меньший процент работать не будет). Кредитная история значения не имеет. Я не брокер и не банк, поскольку выдаю ден.средства исключительно из личных сбережений. За анкетой и рассмотрением заявки прошу писать мне на почту (kredit@bisarov.ru). Звонят на телефон (+7 927 282 28 81) мне только уже действующие заемщики! Почта для заявок: kredit@bisarov.ru Телефон (для действующих заемщиков): +7-927-282-28-81

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