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Скупаю токены Veri 800р. за шт. остальное в теме

Автор темы Andrey Vasiliy, Вчера, 22:01

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#1 Andrey Vasiliy

Andrey Vasiliy

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Отправлено Вчера, 22:01

Я скупаю токены veri по 800р за шт. Почему я не куплю их сам? Я находил два сайта где можно купить: yobit.net (не реклама!!) и alrumbit.biz (не реклама!!) на yobit цена слишком завышена, на алрум ограничение на акк(макс 10), да можно регать мульты на прокси, но это геморно + схема не окупает, поэтому я ищу тех кто продаст. Можете купить на alrumbit или у перекупщиков,мне все равно, главное: 1.токены veri 2.цена 800р Т.к многие думают что я кину могу работать через гаранта любого популярного (за мой счет от 5 токенов)! Пишите в телеграмм: @mnigox


Сообщение отредактировал Andrey Vasiliy: Вчера, 22:02

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