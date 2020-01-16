История из жизни,как я поимел много денег,но не надолго .

Отправлено Сегодня, 18:18

Всем Привет, давным-давно я искал, где бы поработать, куда вложить деньги, чтобы получить еще больше. Но я был обречен на провал.

Покупал тысячи схем заработка, все они были гениальны, но лишь до того времени пока их не начали продавать.

Но все же, одна тема была какой-то для меня не понятной, этот человек зарабатывал на крипте. Что такое крипта, я еще не знал. Начал изучать и понял, что это уже новый уровень. Тема будущего, ведь с этого можно было вывести неплохие бабки.

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Она была простая до безумия. Но не зря же говорят, что " все гениальное - просто"

Думаю, что этот человек был этим гением.

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Суть этой темы, было вложить деньги и получить прибыль с продажи. Но как и все, я не поверил этому, думал что это развод на деньги.

Но все же, эта схема не отпускала меня, всю ночь пролежал, так и не спал.

И решил, что нужно попробовать. На то время у меня был кЭш, и потерять часть от него, не было бы так печально.

Закинув деньги на киви, я приступил к работе, зашел на этот сайт, где просили все это купить. На вид, невзрачный сайт, ничего особенного, занимается только продажей определенной крипты.

Не теряя уверенности, я все же купил эту заветную крипту. (После этого я снова убедился, что не нужно смотреть на картинку и строить плохое впечатление об этом)

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Ладно, хорошо, пора продавать. Но сука, как я расстроился, когда скупщики все были не доступны, либо уже не существовали.

Долгие поиски в интернете, по разным форумам, я нашел пару скупщиков. Все они согласились купить у меня эту крипту, неохотно, но купили.

На следующий день, скупщик (скуп) сам написал мне, что ему нужно больше этой крипты. Но я знал где купить, направился туда и закупался на все бабки, зная что крипту этот сайт выдаёт.

Скуп охренев от объема, с лету купил у меня все.

И тут я заплакал, но не от расстройства, а от счастья. Это были настоящие деньги, их было много. Столько, что я не медля, купил еще и еще. Так продолжалось не долго. Через неделю, сайт ограничил мне доступ. Благо я успел вывести оттуда всю крипту.

Позже, зарегистрировал новый аккаунт. Решил купить снова, но какое же разочарование было, когда их продавали не больше 10 штук.

Боль.

После этого я прекратил работать по этой схеме. Забрав нехилую кучу бабок.

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Так кончился мой первый,и самый легкий заработок в интернете . До этого я пытался поднять деньги на киберспорте,но это не увенчалось успехом. Ставки на спорт, казино и прочая лабуда - все это для людей которые не ценят деньги .

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На данный момент, с этой темы можно выручить +- 4000. Но это не сравниться с теми объемами, которые были ранее.

И я решил, что должен научит делать бабки каждого, кто есть на этом форуме.

По этому, я проконсультирую каждого, кого эта тема заинтересовала.

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