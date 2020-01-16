[Exchanger Store] Скрипт интернет обменника валют

Скрипт (программа) для создания сайта интернет обменника.
Решение для создания интернет обменника, инструмент для приема заявок от клиентов, контроль направлений обмена при помощи панели администратора. Автоматическое обновление курсов, управление пользователями, статистика, инструменты анализу.
Автоматический прием платежей
- AdvCash
- Exmo
- Webmoney
- Yandex Money
- Perfect Money
- QIWI
- Payeer
- ..дополняем
Обмен в ручном режиме
- ВСЕ ВАЛЮТЫ
PayPal GBP, PayPal RUB, PayPal USD, Payeer EUR, Payeer RUB, Payeer USD, QIWI EUR, QIWI RUB, QIWI USD, Сбербанк, Тинькофф, WEX BTC, WEX EUR, WEX RUB, WEX USD, Webmoney EUR, Webmoney RUB, Webmoney UAH, Webmoney USD, MONERO, Яндекс.Деньги, ZCASH и другие…
Преимущества:
- удобная панель администрирования
- управление правами администрации + двухфакторная авторизация
- регистрация пользователей через соцсети
- автоматическое обновление курсов с разных источников
- уведомления о заявках и оплате в ваш Telegram
- поддержка мультиязычности
- модуль статистики
- анализ клиентов
- синхронизация резервов
Техническая сторона:
- PHP 5.6+
- на 99% открытый код
- удобная и быстрая БД: SqLite3
- AJAX - большинство запросов без перезагрузки страницы
Мы на Bits.Media
Telegram: https://t.me/RubiSoft
support@rubisoft.co