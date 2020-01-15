1prime.net заработок на коротких ссылках

Отправлено Вчера, 17:00

Предлагаю Вашему вниманию систему коротких ссылок с оплатой за переходы http://1prime.net

Ежедневно 95% пользователей интернета публикуют не менее 5 ссылок в сети. Почему бы на этом не заработать (на полном пассиве)!

Все что Вам нужно это зарегистрироваться на 1prime.net, сократить любую ссылку и поделиться ею с другими. Когда пользователь перейдет по короткой ссылке, Вам будет начисляться вознаграждение!

Почему стоит выбрать 1prime.net:

- Никакой раздражающей рекламы, типа popunder, pop-up, подписок (которые всех уже достали). При переходе пользователю будут показаны только тизеры и банеры в течении 15 секунд.

- Удобные короткие ссылки. (можно даже вручную ввести в браузере).

- Возможность редактирования ссылки. Вот, например, Вы сократили свою партнерскую ссылку и опубликовали ее на сотне сайтов. Но через некоторое время партнерская ссылка изменилась! Отредактировать ее на таком количестве сайтов очень сложно и долго. Но Вы заходите на 1prime.net, редактируете короткую ссылку, и Ваша партнерская изменяется автоматически везде.

- Публиковать короткие ссылки можно почти везде: соц. сети, форумы, инстаграм, телеграм и др. (детально описано в правилах).

- Выплаты на Яндекс Деньги, Advanced Cash, Payeer.

- Минимальная сумма для выплаты всего 150 рублей.

- Партнерская программа: 20% ПОЖИЗНЕННО с заработка рефералов (Отличный способ создать пассивный доход).

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