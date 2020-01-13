ESPAYS – Push, CPA, WEB и WAP Подписки. Выжимаем максимум из трафика.

Отправлено Сегодня, 08:48

Уважаемые партнеры, с радостью информируем Вас о бета запуске ESPAYS!

Хотим Вас познакомить со всеми доступными и запланированными возможностями партнерской программы:

1. WEB подписки, WAP-клик, SMS, Псевдоподписки и другие виды Разовых оплат под Файловый трафик, Знакомства, VIP решение и в ближайшем будущем новые конвертабельные тематики.

Доступны все операторы РФ - МТС, Теле2, МегаФон и Билайн.

С подробным списком платников можно ознакомится в разделе «Промо» - «Ссылки» .

2. PUSH подписки по RevShare системе - широкий выбор популярных тематик, прием трафика на платники и размещение кода на Ваших источниках трафика. Охват GEO весь мир (60 стран)!

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения и изготовить индивидуальные платники под специфические или индивидуальные тематики при наличии достаточных объемов трафика.

В планах ввод системы выкупа PUSH подписок по максимально выгодным ценам.

С подробным списком платников можно ознакомится в разделе «Промо» - «Ссылки» .

3. WAP - широкий выбор решений под WAP-трафик, в том числе с популярными и высоко эффективными WAP-клик подписками.

Часть решений под разные страны(50-60 стран) находится в разработке и станут доступны в скором времени, следите за новостями партнерской программы.

4. CPA офферы - реализовано при автоматическом распределении трафика, в скором будущем больше возможностей с прямым доступом к самым профитным офферам.

Главная задача фильтрация на них трафика по странам и операторам, для которых недоступны высококонвертабельные решения из числа других инструментов предлагаемых партнерской программой.

Будет предложен широкий охват стран.

5. Гибкая система распределения трафика, возможность автоматически распределять трафик между всем спектром решений для монетизации предлагаемых ESPAYS для получения максимального профита.

Автоматическая фильтрация трафика по запрещенным ключевым словам или тематикам на решения позволяющие сконвертировать данный трафик.

Функционал будет находится в постоянном процессе разработки и совершенствования с учетом Ваших пожеланий.

P.S. Заметили баг? Столкнулись с проблемой? Хотите поделится своими идеями или пожеланиями? Наша поддержка всегда рада вас выслушать и оказать помощь.

*Примечание PUSH подписки - в данный момент конвертация PUSH подписок будет проходить по модели RevShare (Начисление процента прибыли от продаж полученных путем рассылок по вашим подпискам).

Первые 2-3 дня проводится процесс накопления подписок, затем начнутся рассылки по накопленной базе. За это время мы планируем доработать и предоставить более подробную статистику по PUSH и модели RevShare.

Контакты:

Telegram: @espays_com

Всем удачного конверта и высокого профита, давайте откроем новые возможности вместе!