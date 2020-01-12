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YoBit раздает 700 жетонов YoDollar (~ 30,10 $)

Автор темы nico28, Вчера, 12:22

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#1 nico28

nico28

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Отправлено Вчера, 12:22

f09f9388.png YoBit раздает 700 жетонов YoDollar (~ 30,10 $) своим участникам аэродрома для выполнения следующих простых задач. Они также предлагают реферальную программу, где вы можете заработать дополнительный YoDollar для каждого приглашенного вами пользователя.

e29d97.png.. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОНЕТЫ.. e29d97.png
e29c94.png1. Переходите по ссылке - Телеграмм: https://t.me/fastexrobot

e29c94.png2. Нажимаете "Запустить" или "Start".
e29c94.png3. В главном меню, которое вам пришлет бот, выбираете пункт "Get 700 YoDollars".
e29c94.png4. Вступаете в чат, который вам отправит бот.
e29c94.png5 Смотрим закрепленный пост в чате, выполняем инструкцию.
e29c94.png6. Возвращаетесь в бота и нажимаете "I've subscribed".
e29c94.png7. Все готово! Вы получили 700 YoDollars.
e29c94.png8. За партнера дополнительно можно получит 400 YODA

Если вы хотите 28 января продать ваши 700 YODA, то регистрируйтесь на бирже по ссылке YoBit - https://yobit.net/?bonus

Торговля / пополнение / снятие будет открыта после 28 января

 


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