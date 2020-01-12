Отправлено Вчера, 12:22

YoBit раздает 700 жетонов YoDollar (~ 30,10 $) своим участникам аэродрома для выполнения следующих простых задач. Они также предлагают реферальную программу, где вы можете заработать дополнительный YoDollar для каждого приглашенного вами пользователя.



.. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОНЕТЫ..

1. Переходите по ссылке - Телеграмм: https://t.me/fastexrobot

2. Нажимаете "Запустить" или "Start".

3. В главном меню, которое вам пришлет бот, выбираете пункт "Get 700 YoDollars".

4. Вступаете в чат, который вам отправит бот.

5 Смотрим закрепленный пост в чате, выполняем инструкцию.

6. Возвращаетесь в бота и нажимаете "I've subscribed".

7. Все готово! Вы получили 700 YoDollars.

8. За партнера дополнительно можно получит 400 YODA



Если вы хотите 28 января продать ваши 700 YODA, то регистрируйтесь на бирже по ссылке YoBit - https://yobit.net/?bonus

Торговля / пополнение / снятие будет открыта после 28 января