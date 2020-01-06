Предлагаю новую книгу Дениса Борисова «Библия капиталиста» об инструментах инвестора - дешевле, чем предлагает автор.
Книга «Библия капиталиста»
Автор темы Artemij1987 , Вчера, 14:40
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Вчера, 18:26
Предлагаю новую книгу Дениса Борисова «Библия капиталиста» об инструментах инвестора - дешевле, чем предлагает автор. Пишите на sellplus777@gmail.com и в Телеграм @arthem1987. Детали обсудим.
Это же пиратство!!!
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