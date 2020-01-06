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Книга «Библия капиталиста»

Автор темы Artemij1987 , Вчера, 14:40

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В теме одно сообщение

#1 Artemij1987

Artemij1987

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 14:40

Предлагаю новую книгу Дениса Борисова «Библия капиталиста» об инструментах инвестора - дешевле, чем предлагает автор.


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На правах рекламы

#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 26 134 сообщений
8 417
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 18:26

Предлагаю новую книгу Дениса Борисова «Библия капиталиста» об инструментах инвестора - дешевле, чем предлагает автор.   Пишите на sellplus777@gmail.com и в Телеграм @arthem1987. Детали обсудим.

 

Это же пиратство!!!

Нет?..


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