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Услуги в Telegram от Шерлока

Автор темы rolluu, Вчера, 12:08

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#1 rolluu

rolluu

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 12:08

ТОПОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В TELEGRAM ОТ ШЕРЛОКА
Качественный сервис по демократичным ценам.
 
НАШИ УСЛУГИ
 
- РАССЫЛКА В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Отправляйте фото, видео, текст, ссылки
Рассылка пользователям любой страны
Статистика прочтенных сообщений
Фотоотчет выполненной работы
Возможность рассылки по вашей базе
Цены
От 500 до 1000 сообщений – 1.6р сообщение
От 1000 до 5000 сообщений – 1.5р сообщение
От 5000 сообщений – 1.4р сообщение
Минимальный заказ 500 сообщений
 
- ИНВАЙТИНГ ЖИВОЙ АУДИТОРИИ В ГРУППУ
Привлечение живой целевой аудитории
Возможность добавления из ваших баз / групп
Добавление пользователей любой страны
Возможность запуска нескольких групп
Цены
От 500 до 1000 человек – 2р человек
От 1000 до 5000 человек – 1.8р человек
От 5000 до 10 000 человек – 1.6р человек
Минимальный заказ 500 человек!
 
- БОТЫ НА ВАШ КАНАЛ/ЧАТ
Цены
1000 БОТОВ - 300р
Минимальный заказ 1000 ботов
 
 
Telegram : @sssherlok

 


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