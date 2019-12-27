Любые программы на заказ © Серафим

Длительность выполнения пропорциональна сложности поставленной задачи.
Возможность написания программ для соц. сетей, чекеры, парсеры и т.д.
Сроки выполнения
- От одного часа.
Цена
- От 15 USD
Оплата
- WebMoney (Аттестат продавца, BL= 190+)
- YandexMoney
- Qiwi
- PayPal
- Крипта
Гарантии
- Работаю c частичной предоплатой.
- Вы проверяете работу программы по TeamViewer
- Стаж 4 года, более 1000 довольных клиентов.
Контакты
- Telegram - @serafimpw
- Skype - serafimpw
- E-mail - 61@list.ru
- Jabber - aaanet@exploit.im
- Tox - AEB25EE34C52052832AB48982EAF57DEE53EB16BDD2237DD39F14D895DC95D78E25037C0A59A
wmid: 484360203823
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