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MyExtensions.Online - просто монетизация браузерных расширений

Автор темы MEOnline, Сегодня, 05:26

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#1 MEOnline

MEOnline

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Отправлено Сегодня, 05:26

Приветствуем всех посетители форума ZeroCoolPro.BiZ! 

Мы хотим познакомить вас с партнёрской программой МЕО и познакомиться с вами!
Система монетизации браузерных расширений myextensions.online очень проста и надёжна! Созданы все условия для длительного и взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами. Наша команда разработала монетизацию браузерных расширений без использования внешнего подключения JavaScript и т.п. фокусов.

Специализируемся только на браузерных расширениях, поэтому знаем все тонкости и нюансы. Делаем упор на стратегический успех, а не разовые тактические победы. Мгновенная большая прибыль, а после перманентный бан в браузере — это не к нам, мы действуем взвешенно, создавая вашей аудитории максимальный комфорт и стараясь не беспокоить модераторов!

Сотрудничая с нашим сервисом, вы, кроме всего прочего, получаете:
• страницу расширения с настройками в специализированном каталоге;
• запоминающуюся ссылку на страницу;
• рост аудитории в следствие этого;
• выплаты в удобной форме;
• заработок по реферальной программе;
• детальную и наглядную статистику множества параметров;
• возможность общения со своей аудиторией напрямую;
• ГЕО практически по всему цивилизованному миру;
• отличный сервис и настроение!

Подключение к нашей партнёрской программе возможно при наличии у вашего расширения не менее 1000 пользователей.
Приглашаем к сотрудничеству всех разработчиков и владельцев расширений!

Контакты:

ВебсайтMy Extensions Online
Skype: support_67829
Skype
Telegram: meo_support
MEO Support
E-mail: support@myextensions.online


* При использовании нашей монетизации ни одного пользователя не пострадало!)

** Все лексические, орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки считаются оригинальной изюминкой данного текста и таковыми не являются. Троллей и умников просьба не беспокоиться – благорастворение воздухов в сиянии чистого разума состоится и без них!

 


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