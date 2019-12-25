MyExtensions.Online - просто монетизация браузерных расширений

Отправлено Сегодня, 05:26

Приветствуем всех посетители форума ZeroCoolPro.BiZ!



Мы хотим познакомить вас с партнёрской программой МЕО и познакомиться с вами!

Система монетизации браузерных расширений myextensions.online очень проста и надёжна! Созданы все условия для длительного и взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами. Наша команда разработала монетизацию браузерных расширений без использования внешнего подключения JavaScript и т.п. фокусов.



Специализируемся только на браузерных расширениях, поэтому знаем все тонкости и нюансы. Делаем упор на стратегический успех, а не разовые тактические победы. Мгновенная большая прибыль, а после перманентный бан в браузере — это не к нам, мы действуем взвешенно, создавая вашей аудитории максимальный комфорт и стараясь не беспокоить модераторов!



Сотрудничая с нашим сервисом, вы, кроме всего прочего, получаете:

• страницу расширения с настройками в специализированном каталоге;

• запоминающуюся ссылку на страницу;

• рост аудитории в следствие этого;

• выплаты в удобной форме;

• заработок по реферальной программе;

• детальную и наглядную статистику множества параметров;

• возможность общения со своей аудиторией напрямую;

• ГЕО практически по всему цивилизованному миру;

• отличный сервис и настроение!



Подключение к нашей партнёрской программе возможно при наличии у вашего расширения не менее 1000 пользователей.

Приглашаем к сотрудничеству всех разработчиков и владельцев расширений!



Контакты:



Вебсайт: My Extensions Online

Skype: support_67829

Skype

Telegram: meo_support

MEO Support

E-mail: support@myextensions.online





* При использовании нашей монетизации ни одного пользователя не пострадало!)



** Все лексические, орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки считаются оригинальной изюминкой данного текста и таковыми не являются. Троллей и умников просьба не беспокоиться – благорастворение воздухов в сиянии чистого разума состоится и без них!