Отправлено Сегодня, 11:27

Вас приветствует Походу Партнерская Программа pohodupartnerka.com



Мы позволяем зарабатывать на привлечении азартных игроков и за серьезные ,долгие, дружелюбные, порядочные и безопасные отношения !



Особенности партнерской программы : Partnerka





• Высокий процент RS !

До 60% от доходов казино (по классической Revenue Share), негативные остатки не переносятся на новые отчетные периоды.

Заработок Партнера по модели Revshare формируется за счет доли от чистого дохода проекта от игроков, приведенных данным Партнером.

Процент дохода зависит от количества приведённых игроков (первых депозитов) за отчётный период, равный 1 календарному месяцу.



• Стабильные и быстрые выплаты на популярные денежные системы .

Выплачиваем на Qiwi, WebMoney, , Яндекс.Деньги, Skrill, и другие банковские переводы.

Минимальная сумма выплаты - $20



• Эффективные рекламные материалы

У нас широкий выбор промо-материалов,которые всегда могут пополняться и разрабатываться для каждого индивидуально



• Готовы принимать любой трафик, поддержка 24/7.



• Персональный аккаунт менеджер, готовый всегда ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором оптимальных бизнес моделей.



•Особые привилегии и бонусы постоянным партнерам.

Регистрируйся, мы ждем тебя!

Так же не можем не отметить, наш дизайн партнерской программы ,весьма выделяется и запоминается среди тысячи других.

Наши контакты:





pohodupartnerka (Telegram)



poh@pohodupartnerka.com

pohodupartnerka.com