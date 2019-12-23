Многопоточный парсер номеров телефонов с OLX

Парсер номеров телефонов с доски объявления OLX:
- Работает на запросах post/get
- Работает с разными регионами - olx.ua, olx.kz, olx.uz, olx.bg, olx.pl, olx.ro, olx.pt
- Можно выбрать количество потоков
- Работает с прокси ipv4 и Вы можете выставлять свои паузы
Парсер работает в два захода
1. Сбор ссылок
Вы можете указать несколько категорий, а так же указать сколько страниц обрабатывать в каждой категории в ином случае будут обработаны все страницы
2. Сбор телефонов
Вы можете указать что собирать: Телефон, Имя, Ссылка на объявление
Скорость работы парсера OLX объявлений:
Сбор ссылок в 1 поток без пауз и без прокси - 1000 в минуту
Сбор телефонов в 3 потока без пауз и без прокси - 1000 - 15 минут
Стоимость 1980р - 360 дней
Контакты:
Телега - https://tlg.name/N_tumanov @N_tumanov