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Многопоточный парсер номеров телефонов с OLX

Автор темы tumanov24, Вчера, 18:31

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#1 tumanov24

tumanov24

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Отправлено Вчера, 18:31



Парсер номеров телефонов с доски объявления OLX:
- Работает на запросах post/get
- Работает с разными регионами -  olx.ua, olx.kz, olx.uz, olx.bg, olx.pl, olx.ro, olx.pt
- Можно выбрать количество потоков
- Работает с прокси ipv4 и Вы можете выставлять свои паузы

Парсер работает в два захода
1. Сбор ссылок

Вы можете указать несколько категорий, а так  же указать сколько страниц обрабатывать в каждой категории в ином случае будут обработаны все страницы

2. Сбор телефонов
Вы можете указать что собирать: Телефон, Имя, Ссылка на объявление


Скорость работы парсера OLX объявлений:
Сбор ссылок в 1 поток без пауз и без прокси - 1000 в минуту

Сбор телефонов в 3 потока без пауз и без прокси - 1000 - 15 минут

Стоимость 1980р - 360 дней

Контакты:
Телега - https://tlg.name/N_tumanov @N_tumanov

 


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