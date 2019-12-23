Многопоточный парсер номеров телефонов с OLX

Отправлено Вчера, 18:31





Парсер номеров телефонов с доски объявления OLX:

- Работает на запросах post/get

- Работает с разными регионами - olx.ua, olx.kz, olx.uz, olx.bg, olx.pl, olx.ro, olx.pt

- Можно выбрать количество потоков

- Работает с прокси ipv4 и Вы можете выставлять свои паузы



Парсер работает в два захода

1. Сбор ссылок



Вы можете указать несколько категорий, а так же указать сколько страниц обрабатывать в каждой категории в ином случае будут обработаны все страницы



2. Сбор телефонов

Вы можете указать что собирать: Телефон, Имя, Ссылка на объявление





Скорость работы парсера OLX объявлений:

Сбор ссылок в 1 поток без пауз и без прокси - 1000 в минуту



Сбор телефонов в 3 потока без пауз и без прокси - 1000 - 15 минут



Стоимость 1980р - 360 дней



Контакты:

Телега - https://tlg.name/N_tumanov @N_tumanov