Рассылки WhatsApp, Viber, SMS, Telegram и т.д.

Всем привет! Занимаемся рассылкой по мессенджерам и SMS, а также собираем базы под ваши критерии: регион, интересы и др.
Есть большое количество баз готовых к использованию: базы казино, базы млм, базы фрилансеров, базы предпринимателей, таксистов и др.
Ваши возможности:
WhatsApp рассылки (гео только РФ)
Стоимость:
1000-5000 сообщений - 2 р. за сообщение
5000-10 000 сообщений - 1.8 р. за сообщение
Объем от 2000 до 15 000 сообщений в день.
Viber продвижение (гео любое, есть готовые проверенные базы по Греции, Австралии, Лихтенштейну, Румынии)
Инвайтинг в сообщество (при данном способе рассылки - ссылки кликабельны, есть брендирование - аватарка, описание и название!)
5000-10 000 пользователей - 30 коп. за пользователя
10 000 - 100 000 пользователей - 25 коп. за пользователя
Оплата за приглашение, а не за вступившего.
Рассылка в личку от рандомных имен (ссылки кликабельны):
5000-10 000 сообщений - 70 коп. за сообщение
10 000 - 50 000 сообщений - 60 коп. за сообщение
SMS рассылки (только РФ)
Отправка от рандомного номера, доставка 100%. 1 смс = 66 символов, цена единая на отправку на всех операторов – 1 руб. Доставка 100% (мин.заказ 1000 смс)
Так же есть возможность рассылать только по абонентам tele-2 – цена за сообщение 35 коп. (мин. Заказ 5000 смс)
Постоянным клиентам скидки!
Telegram (любое гео)
Стоимость: 1,2 руб. за сообщение, отправляем картинку и текст, можно просто просто текст, картинка с кнопкой ссылкой. Ссылки кликабельные.
Объем от 1000 до 50 000 сообщений в день.
Инвайтинг в группу Telegram - 3 руб. за человека.
Парсинг участников – групп доноров бесплатно!
IMO (месcенджер распространен в мусульманских странах в т.ч. Узбекистан и Туркмения)
Основные страны пользователи сервиса: ОАЭ,Оман,Бахрейн,Кувейт, Йемен,Иордания,Египет,Судан
Минимальный заказ 50 000 сообщений. Цена 30 коп. за сообщение. Формат тект/текст+фото. Ссылки кликабельные.
Проверка на наличие пользователей в том или ином мессенджере - бесплатно. Сбор базы бесплатно при заказе рассылки от 5000 руб., в другом случае 0.05 р. за контакт.
Принимаем: qiwi, яндекс, карты, btc. Отчетность и прозрачность! Не кидаю, могу дать телефоны текущих клиентов, есть отзывы! На рынке более 2-х лет.
По вопросам и консультациям пишите:
Whatsapp: +79605360397
Telegram: @pavelagain