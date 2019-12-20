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ADBID.BIZ партнерка без задержек

Автор темы gruv, Сегодня, 06:19

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#1 gruv

gruv

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Отправлено Сегодня, 06:19

Что может быть лучше, чем сочетание выгодных и прозрачных условий работы, заботы о партнёрах и увесистой пачки конвертящих офферов? 

 

В Adbid.biz всё это есть, вебмастера находят не только всестороннюю поддержку, но и по-настоящему европейский подход к работе, обходительный и профессиональный. Никаких задержек с выплатами, никакого шейва — мы работаем по-честному.

 

Преимущества Adbid.biz

 

●        Множество эксклюзивных офферов с отличным конвертом и высокими ставками.

●        Быстрое подключение новых офферов по запросу, в течение нескольких дней. Просто напишите в саппорт!

●        Дружелюбная, квалифицированная и неизменно лояльная техподдержка 24/7.

●        Выплаты два раза в неделю. Для проверенных партнёров возможен индивидуальный график выплат по согласованию.

●        Возможность получить бюджет на оборот. Если вы успешно работаете, но у вас нет финансов для масштабирования, напишите нам, и мы постараемся выделить вам необходимый для работы бюджет.

●        Нереально огромный охват. Добавляем офферы по всем гео и всем вертикалям без исключения! 

●        Приватные офферы с высокими ставками!

 

Выплаты Adbid.biz

 

В CPA-сети Adbid вознаграждение выплачивается дважды в неделю, без задержек и холдов. 

 

Приводите много качественного трафика? Мы с удовольствием пойдём навстречу и предоставим вам досрочные выплаты.  

 

Выводить деньги можно на кошельки во всех популярных платёжных системах.


https://vk.com/video...47767_456239019

 

 

 


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