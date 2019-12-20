ADBID.BIZ партнерка без задержек

Что может быть лучше, чем сочетание выгодных и прозрачных условий работы, заботы о партнёрах и увесистой пачки конвертящих офферов?
В Adbid.biz всё это есть, вебмастера находят не только всестороннюю поддержку, но и по-настоящему европейский подход к работе, обходительный и профессиональный. Никаких задержек с выплатами, никакого шейва — мы работаем по-честному.
Преимущества Adbid.biz
● Множество эксклюзивных офферов с отличным конвертом и высокими ставками.
● Быстрое подключение новых офферов по запросу, в течение нескольких дней. Просто напишите в саппорт!
● Дружелюбная, квалифицированная и неизменно лояльная техподдержка 24/7.
● Выплаты два раза в неделю. Для проверенных партнёров возможен индивидуальный график выплат по согласованию.
● Возможность получить бюджет на оборот. Если вы успешно работаете, но у вас нет финансов для масштабирования, напишите нам, и мы постараемся выделить вам необходимый для работы бюджет.
● Нереально огромный охват. Добавляем офферы по всем гео и всем вертикалям без исключения!
● Приватные офферы с высокими ставками!
Выплаты Adbid.biz
В CPA-сети Adbid вознаграждение выплачивается дважды в неделю, без задержек и холдов.
Приводите много качественного трафика? Мы с удовольствием пойдём навстречу и предоставим вам досрочные выплаты.
Выводить деньги можно на кошельки во всех популярных платёжных системах.
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