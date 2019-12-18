Отправлено Вчера, 13:36

Ильгиз Валитов — один из самых успешных управленцев, энергия и знания которого способствовали развитию крупнейших предприятий





Ильгиз Валитов — один из самых успешных управленцев, энергия и знания которого способствовали развитию крупнейших предприятий и поднимали на новый уровень целые отрасли промышленности и сельского хозяйства страны. В те секторы экономики, куда направлял свои созидательные усилия Валитов, приходили серьезные инвестиции, появлялись десятки тысяч рабочих мест.



Однако информации о нем так мало, что волей-неволей возникают разные вопросы и предположения. И, в первую очередь, можно ли стать у руководства столь значимыми проектами, если ты не появился на свет, что называется, с серебряной ложкой во рту, и все должности и звания полагались тебе просто по рождению?



Но факты — упрямая вещь, и когда узнаешь о его блестящей учебе в военных учебных заведениях, о службе отнюдь не в элитных частях, а в Афганистане в погранотряде, о котором до сих пор ходят легенды, появляются иные мысли.



Как происходит становление настоящего мужского характера, позволяющего не сломаться в сложнейших обстоятельствах, устоять и выйти победителем?



Ильгиз Валитов родился в Казани, у него было обычное детство советского мальчишки. Но уже тогда родители отмечали его упорство и боевой дух. С такими задатками прямой путь к военной карьере, и после восьмого класса он начал учебу в Суворовском училище. Ни для кого не секрет, что поступить в Суворовское непросто, а «вылететь» — легче легкого. Но именно там из мальчишек выковывают настоящих мужчин, поэтому надо было выстоять и самому себе доказать, что все препятствия тебе по силам.



Как вспоминают товарищи Ильгиза, он отличался способностью без проблем влиться в коллектив, чувством юмора, был очень трудолюбивым, четко выполнял требования командиров. А отличная физическая подготовка – результат жесткой самодисциплины и работы над собой на пределе возможностей. На старших курсах Валитов получил звание сержанта, что для Суворовского училища является признанием высоких достижений.



После окончания учебы Ильгиз мечтал стал летчиком- истребителем, но жизнь распорядилась иначе. Он поступил в знаменитое Голицынское высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова. Перед строем новоиспеченных курсантов Ильгизу выпала честь выступить с речью и дать присягу. А дальше начались будни, которые многим показались невероятно тяжелыми. Новичков щадить никто не собирался, с первых дней — огромные физические нагрузки. Командиры в шутку говорили, что пограничник должен стрелять, как ковбой, а бегать, как его лошадь. Шутки шутками, а каждое утро начиналось с многокилометровых пробежек. Серьезные требования предъявлялись не только к физической подготовке, но к знаниям по общеобразовательным предметам. Ребятам пришлось нелегко, но, глядя, как справляется Валитов, и все остальные старались не вешать нос.



Вот что говорят об Ильгизе его однокурсники: «Он был всегда подтянутым, жизнерадостным, с улыбкой на лице. С первых дней отличался целеустремленностью, хотел знать больше, чем давала учебная программа. Учился не просто хорошо, а очень хорошо. В совершенстве освоил технику рукопашного боя и восточные единоборства. Ильгиз держался молодцом!»



«Голицынцы» – принадлежностью к этой высшей касте военных гордятся всю жизнь. Наверное, только те, у кого за спиной военный вуз с такой репутацией, понимают, как дается звание офицера.



После распределения у Валитова не было цели попасть в элитную часть. Пограничники знают, что тот, кто начинал службу в спокойных местах, зачастую в экстремальных условиях проявляют себя не лучшим образом. Валитов попал в самое пекло – в Афганистан. Застава постоянно обстреливалась, опасные инциденты, провокации были привычной реальностью. О том, что за чужие спины Ильгиз не прятался, говорит его ранение, в период службы он получил минно-разрывную контузию.



Впрочем, об этой деятельности и сам он, и его сослуживцы рассказывают скупо, не принято в офицерской среде раскрывать подробности разведывательных операций. О военной доблести Ильгиза Валитова свидетельствуют не рассказы боевых товарищей, а многочисленные государственные и ведомственные награды, которыми он был отмечен за свою службу, в том числе: медалью Жукова 19.02.1996 года, «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью 95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ, медалью «Участнику войны в Афганистане», медалью «Ветеран государственной безопасности», медалью «За доблестный труд», медалью «За отличие в охране государственной границы СССР».



Надо отметить, что Валитов постоянно учился. Он поступил и успешно закончил Высшие курсы КГБ СССР. С таким образованием и с опытом боевого офицера перед ним открылись блестящие перспективы. И подниматься бы майору Валитову от звания к званию, но вскоре произошли события, которые изменили судьбы многих и многих людей.



Страна поменяла курс, на самом высоком уровне было решено закончить затяжную войну. Интернациональная миссия была завершена, из Афганистана выведен ограниченной контингент советских войск. Кардинально преобразилась и гражданская жизнь: предприятия разорялись, повсюду началась безработица, росли долги по зарплате, и многие оказались не у дел.



Однако прекрасно образованный, энергичный офицер без работы, конечно, не остался.



Понимая, что в мирной жизни ему понадобятся другие знания, он закончил Казанский финансово-экономический институт. Действительно новые знания ему еще как понадобились. Валитову пришлось работать на руководящих должностях в банковской сфере и в других отраслях. Он стал первым управляющим Татарского филиала Внешторгбанка в Казани. Стартовав в марте 2002 году, благодаря управленческому таланту Валитова, в кратчайшие сроки татарстанский филиал продемонстрировал впечатляющую динамику и уверенно занял первые строчки в рейтинге лучших региональных подразделений банка в стране.



За несколько лет были открыты дополнительные офисы в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске. В 2007 году Ильгиз Валитов перешел на работу уже в головной офис системообразующей российской кредитной организации – на должность вице-президента ОАО Банк ВТБ. С 2011 он возглавлял дирекцию природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка.



Валитов очень много сделал для экономики родной республики Татарстан, особенно Закамской экономической зоны. Со свойственной ему энергией и предприимчивостью он принял участие не только в становлении банковского сектора, но и в развитии нефтехимических предприятий и автомобильной промышленности региона. Будучи финансовым директором знаменитого предприятия в области автомобилестроения, он оказал всестороннюю помощь в таможенных операциях, наладил своевременное поступление оборудования на завод и стабильную отгрузку его продукции. Его трудами экономика республики пережила настоящий ренессанс, получила хороший запас прочности и все возможности для стабильного развития.



Под патронатом Ильгиза Валитова была создана инфраструктура индустриальных парков в Калужской области, комплекс по производству мясного крупного рогатого скота в Брянской области, крупнейшее угледобывающее предприятие и горно-обогатительный комбинат в Якутии, комплекс по добыче и обогащению калийных руд в Пермском крае, нефтехимический завод по производству полипропилена в Омской области и многое другое. Реализованные им крупные коммерческие проекты создали дополнительный кумулятивный эффект для инвестирования и дали мощный импульс для развития смежных отраслей.



Ильгиз Валитов имеет огромный опыт в составе коллегиальных органов управления крупнейших российских компаний в разных отраслях. Деятельность Валитова неизменно способствовала трансформации и совершенствованию делового климата, ускорению темпов притока инвестиций.



Результаты его работы — это не просто миллиарды инвестиций, которые пришли в страну, но, в первую очередь, десятки тысяч рабочих мест и миллиарды рублей налогов, поступившие в бюджеты разного уровня.



Ильгиз Валитов не только высокий профессионал своего дела. Нельзя сказать, что карьера для него — главное в жизни. Он настоящий семьянин: хороший сын, заботливый брат и мудрый отец. Как закладывается у мужчины чувство ответственности? Видимо, это зависит от отца и матери. В случае с Ильгизом воспитание чувства долга, упорства в достижении целей, безусловно, заслуга родителей. Так уж повелось в этой семье — долг превыше всего. Сейчас уже у самого Ильгиза шестеро детей: две дочери и четыре сына. Причем, трое из них малолетние. Никто не обделен его вниманием, все чувствуют сильную и справедливую волю отца.



Если выдается у Ильгиза Валитова свободное время, то займется он, скорее всего, йогой или совершенствованием английского языка. Учиться, постоянно самосовершенствоваться и работать над собой без всяких поблажек – это его главные качества. Он и сейчас каждое утро в любую погоду начинает с многокилометровой пробежки, посещает спортзал.



Энергичный, умный теперь уже майор запаса Ильгиз Валитов всегда в строю, ведь офицеров бывших не бывает.



Кстати Ильгиз Валитов принимал активное участие в благотворительной деятельности. Не афишируя этот аспект своей работы, он помогал и гражданам, и организациям, в том числе: Благотворительному фонду содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями (фонд доктора Рошаля), фонду «Подари жизнь», благотворительному фонду развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», региональной общественной организации – Татарская национально-культурная автономия города Москвы, Фонду поддержки Казанского суворовского училища «Суворовец», благотворительному фонду «Кодекс чести».

Добрый день! Рекомендую прочитать интересную статью.

https://www.kommersant.ru/doc/4172301

http://www.bloknot-v...lomlenn-1162951