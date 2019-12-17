Толя, с Днем Рождения!

Отправлено Сегодня, 14:49

Толя, дорогой! Поздравляю тебя! Только самые искренние и добрые пожелания отправляю через Вселенную, которая тебе благоволит! Крепкого здоровья тебе и твоим близким!

Вынул видео из закормов, очень кстати интересное,вдруг кто позабыл, посмотрите)

Подправил его чуток

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!