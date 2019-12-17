Толя, с Днем Рождения!

Толь, поздравляю с этим Праздничным днем!
Дальнейших тебе успехов, продолжения духовного роста, семейного счастья, детям радости, любви и тепла!
Конечно же здоровья, новых творческих открытий и надежных людей в окружении!
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Отправлено Сегодня, 10:31
Толь, поздравляю с этим Праздничным днем!
Дальнейших тебе успехов, продолжения духовного роста, семейного счастья, детям радости, любви и тепла!
Конечно же здоровья, новых творческих открытий и надежных людей в окружении!
Любовь это наше Всё...
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Отправлено Сегодня, 11:16
Присоединяюсь к поздравлениям!
Хочу пожелать самого главного - здоровья, но не только имениннику, а также его семье и близким. Конечно же, счастья, удачи, новых проектов и достижения новых вершин!
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Отправлено Сегодня, 14:49
Толя, дорогой! Поздравляю тебя! Только самые искренние и добрые пожелания отправляю через Вселенную, которая тебе благоволит! Крепкого здоровья тебе и твоим близким!
Вынул видео из закормов, очень кстати интересное,вдруг кто позабыл, посмотрите)
Подправил его чуток
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Отправлено Сегодня, 17:34
Друзья!
От всей души, от всего сердца СПАСИБО(!!!) всем вам за поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, что не забыли!
Спасибо, за все эти искренние, теплые слова и пожелания!!!
СПАСИБО!!!!!!!!!
Т.
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