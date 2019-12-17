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Толя, с Днем Рождения!

Автор темы Алексей Шемшурин, Сегодня, 10:31

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Сообщений в теме: 3

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 10:31

Толь, поздравляю с этим Праздничным днем!

 

Дальнейших тебе успехов, продолжения духовного роста, семейного счастья, детям радости, любви и тепла!

 

Конечно же здоровья, новых творческих открытий и надежных людей в окружении!

 

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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

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491
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 11:16

Присоединяюсь к поздравлениям!

 

Хочу пожелать самого главного - здоровья, но не только имениннику, а также его семье и близким. Конечно же, счастья, удачи, новых проектов и достижения новых вершин!

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#3 PowerPlant

PowerPlant

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 14:49

:) Толя, дорогой! Поздравляю тебя! Только самые искренние и добрые пожелания отправляю через Вселенную, которая тебе благоволит! Крепкого здоровья тебе и твоим близким!

 

Вынул видео из закормов, очень кстати интересное,вдруг кто позабыл, посмотрите)

Подправил его чуток :tongue:

 

 

:thumbsup: С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 

 


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#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 26 129 сообщений
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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Сегодня, 17:34

Друзья!

От всей души, от всего сердца СПАСИБО(!!!) всем вам за поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо, что не забыли!

Спасибо, за все эти искренние, теплые слова и пожелания!!!

 

СПАСИБО!!!!!!!!!

 

Т.


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