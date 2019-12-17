Скупаю аккаунты вконтакте по 8р и 26р, inst, ок, fb, купоны, логи + ос

Отправлено Сегодня, 06:59

От 700 штук по 8р

Любые актив РФ акки вк по 7р ( от 100-700 штук)

Любые актив СНГ акки вк по 5р ( от 100 штук)

Скупаю РФ 21+ 100+ по 26р ( от 100 штук )



Также рассмотрю индивидуальные условия сотрудничества при хорошем качестве акков.

К примеру, если 70% акков рф 18+ 100+, а оставшиеся 30% возраст 18- , то все акки считаю по 11р.





ВК автореги от 15р ( беру только под реализацию)

Акки ОД от 1000 штук по 1р.

Акки ОД меньше 1000 штук по 0.7р.

Аккаунты instagram, FB брут по 1р

Скупаю купоны разных сервисов ( под реализацию )

Вк ретривы

Также могу взять на реализацию любой товар.

Также могу купить базу для чека под ВК. ( скидываете базу, чекаю на вк, если есть акки - делаю оплату )

Оплата через 24 часа, чтобы не было продажи с вашей стороны в много рук

Писать в лс на форуме или в телегу @vkgo_info

