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Кто что читает

Автор темы Shentrim, Вчера, 18:46

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#1 Shentrim

Shentrim

    Новичок

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  • Pip
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Обычный

Отправлено Вчера, 18:46

Делитесь, кто что читает) Какие авторы/конкретные книги вам понравились.

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 128 сообщений
8 412
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 19:40

Делитесь, кто что читает) Какие авторы/конкретные книги вам понравились.

 

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