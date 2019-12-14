Мы ведем ВК, ФБ, ОК, ЮТ, просим совета опытных людей

Отправлено Сегодня, 12:45

Ведем сообщества в соцсетях и ютюб-канал по теме психология и саморазвитие - но, судя по результатам, нам нужны советы опытных наставников. На канале дела идут неплохо, 50k подписчиков, но хотелось бы больше. Автор постоянно загружает новые видео, и хотелось бы понять, что сделать еще, чтобы база росла, как повысить конверсию подписки и продажи.

В ФБ около 5k подписчиков и очень низкая вовлеченность (3-4-5 лайков на посте), как и в ВК, где у нас 2,5k подписчиков.

Есть еще Одноклассники, в которых 35 подписчиков(( Ума не приложу, как набрать подписчиков в ОК.

Просим совета относительно того, что исправить, как набрать базу с минимальными вложениями, какие сейчас актуальны методы раскрутки и т.п.

К кому обратиться? Кого порекомендуете оптимально по соотношению цена/качество? Хочется получить работающие советы.

Что вы думаете об этих сетях?

https://www.youtube....g5atkZacWqFo6w/

facebook.com/lovemetods/

https://vk.com/lovemetod

https://ok.ru/group/53493844541659

Заранее благодарю!