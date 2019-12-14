Royal Partners - монетизируй свой траф на самых выгодных условиях!

Отправлено Сегодня, 11:27

Royal Partners – это перспективная и набирающая обороты партнёрская программа, которая позволит зарабатывать на привлечении азартных игроков.



Royal Partners работает с растущими, проверенными и лицензированными брендами. Среди них – игровые ресурсы с высоким естественным трафиком посещения: ROX Casino, FRESH Casino и SOL Casino.



ПОЧЕМУ МЫ?

-Крупные бренды с высокими показателями конверсии

-Индивидуальная реструктуризация негативных остатков

-Выгодное сотрудничество по модели RevShare (до 60%) и CPA (до $100)

-Широкий выбор промо-материалов

-Ежемесячные и еженедельные выплаты комиссии

-Особые привилегии и бонусы постоянным партнерам

-Вывод денежных средств на популярные платежные системы

-Оперативная служба поддержки 24/7



Email: support@royalpartners.club

Skype: live:royal.partners

Telegram: @royal_partners



Начни зарабатывать вместе с Royalpartners