Royal Partners - монетизируй свой траф на самых выгодных условиях!

Royal Partners – это перспективная и набирающая обороты партнёрская программа, которая позволит зарабатывать на привлечении азартных игроков.
Royal Partners работает с растущими, проверенными и лицензированными брендами. Среди них – игровые ресурсы с высоким естественным трафиком посещения: ROX Casino, FRESH Casino и SOL Casino.
ПОЧЕМУ МЫ?
-Крупные бренды с высокими показателями конверсии
-Индивидуальная реструктуризация негативных остатков
-Выгодное сотрудничество по модели RevShare (до 60%) и CPA (до $100)
-Широкий выбор промо-материалов
-Ежемесячные и еженедельные выплаты комиссии
-Особые привилегии и бонусы постоянным партнерам
-Вывод денежных средств на популярные платежные системы
-Оперативная служба поддержки 24/7
Email: support@royalpartners.club
Skype: live:royal.partners
Telegram: @royal_partners
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