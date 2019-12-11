Любая система, которая нацелена на заработок не может быть простой! В любом случае будут задействованы сложные сервисы. Сами вспомните, сколько раз вы видели слова о том, что все просто, а в итоге нужно настроить 10 сервисов.
Но я решил эту проблему, переложив все сложные технические моменты на тех, кто круто в этом разбирается! В итоге, со всеми сложными сервисами будут работать специалисты. Вам остается только получать от них готовую работу.
Именно поэтому с системой «Золотое Яблочко» сможет работать любой человек, с любыми навыками работы на ПК
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Сообщение отредактировал orucmamedov: Вчера, 22:23