Партнерская программа ВВК "Сибирь"
ВВК "Сибирь" - компания, занимающиюся помощью призывникам в получении отсрочки от призыва или военного билета законными способами.
Сайт компании - http://vvksibir.ru/
Партнерская программа - фиксированная выплата за каждого призывника, заключившего договор - 1500 рублей.
Реф.программа - 10% от заработка рефералла.
Бесплатное обучение.
Он-лайн поддержка партнеров.
+ бонусы активным партнерам.
Регистрация в партнерке http://vvksibir.ru/part.html
Сообщение отредактировал gfhfien: Сегодня, 12:24