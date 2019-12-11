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Партнерская программа ВВК "Сибирь"

Автор темы gfhfien, Сегодня, 12:21

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#1 gfhfien

gfhfien

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Отправлено Сегодня, 12:21 

Партнерская программа ВВК "Сибирь"

ВВК "Сибирь" - компания, занимающиюся помощью призывникам в получении отсрочки от призыва или военного билета законными способами.
Сайт компании - http://vvksibir.ru/ 
Партнерская программа - фиксированная выплата за каждого призывника, заключившего договор - 1500 рублей.
Реф.программа - 10% от заработка рефералла.
Бесплатное обучение.
Он-лайн поддержка партнеров.
+ бонусы активным партнерам.
Регистрация в партнерке http://vvksibir.ru/part.html

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Сообщение отредактировал gfhfien: Сегодня, 12:24

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