Перейти к содержимому

Фотография

AdStars – партнерская программа с эксклюзивными офферами

Автор темы LizaOrka, Вчера, 19:52

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 LizaOrka

LizaOrka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 19:54

Привет, друзья!clear.png
Мы – команда AdStars – партнерская программа, зарекомендовавшая себя в гемблинг-сфере, благодаря чему имеем статус надежной и стабильной партнерки. Если Вы хотите узнать больше о нас, просто посмотрите на бренды, которые наша команда представляет. AdStars является прямым и единственным партнером ведущих игровых клубов - Orca88 и Goxbet.
Мы предлагаем эксклюзивные офферы, высококачественный уровень сервиса и своевременные выплаты. Высокая конверсия, максимальная отдача от трафика - вместе с нами Вы добьетесь высоких и продуктивных результатов!

Преимущества работы с нами:
1. Эксклюзивные офферы
2. Возможность работать как по CPA модели, так и по Revenue Share
3. Большие комиссионные
4. Высококачественная круглосуточная тех.поддержка
5. Конвертящие промо-материалы
6. Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру
7. Быстрые и прозрачные выплаты

-CPA: от 25$ до 80$ за первый депозит
-Revenue Share: от 25 до 45% от прибыли казино

Выплаты происходят в первых числах каждого месяца, минимальная сумма вывода 50$ - для электронных систем и 2000 EUR - на банковский счет. Для СПА модели предусмотрены выплаты раз в две недели.

Способы вывода денег:
WebMoney
Яндекс.Деньги
QIWI
Банковский перевод
Виза/Мастеркард
Payyer

Наши контакты:
Telegram: @ADSTARS
Skype: adstars.dev
E-mail: partners@theadstars.com

clear.pngЗарегистрироваться можно по ссылке: http://theadstars.com/registratio
 
 

 


Всем привет! Подробную информацию об обновленных бонусах наших брендов, которые помогут сделать вашу конверсию максимальной и увеличить объем квалификационных первых депозитов, Вы можете найти на сайтах наших пп:

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие партнёрки


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Прочие партнёрки
  5. Правила форума