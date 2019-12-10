AdStars – партнерская программа с эксклюзивными офферами

Привет, друзья!
Мы – команда AdStars – партнерская программа, зарекомендовавшая себя в гемблинг-сфере, благодаря чему имеем статус надежной и стабильной партнерки. Если Вы хотите узнать больше о нас, просто посмотрите на бренды, которые наша команда представляет. AdStars является прямым и единственным партнером ведущих игровых клубов - Orca88 и Goxbet.
Мы предлагаем эксклюзивные офферы, высококачественный уровень сервиса и своевременные выплаты. Высокая конверсия, максимальная отдача от трафика - вместе с нами Вы добьетесь высоких и продуктивных результатов!Преимущества работы с нами:1. Эксклюзивные офферы
2. Возможность работать как по CPA модели, так и по Revenue Share
3. Большие комиссионные
4. Высококачественная круглосуточная тех.поддержка
5. Конвертящие промо-материалы
6. Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру
7. Быстрые и прозрачные выплаты
-CPA: от 25$ до 80$ за первый депозит
-Revenue Share: от 25 до 45% от прибыли казино
Выплаты происходят в первых числах каждого месяца, минимальная сумма вывода 50$ - для электронных систем и 2000 EUR - на банковский счет. Для СПА модели предусмотрены выплаты раз в две недели.Способы вывода денег:WebMoney
Яндекс.Деньги
QIWI
Банковский перевод
Виза/Мастеркард
PayyerНаши контакты:Telegram: @ADSTARS
Skype: adstars.dev
E-mail: partners@theadstars.com
Зарегистрироваться можно по ссылке: http://theadstars.com/registratio
Всем привет! Подробную информацию об обновленных бонусах наших брендов, которые помогут сделать вашу конверсию максимальной и увеличить объем квалификационных первых депозитов, Вы можете найти на сайтах наших пп: