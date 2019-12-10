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ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Автор темы Adgrade, Вчера, 12:34

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#1 Adgrade

Adgrade

    Новичок

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Отправлено Вчера, 12:34

 
Приватная CPA-сеть AdGrade рассмотрит кандидатов на позицию «Управляющий креативного отдела» 
Удаленная работа.
 
 Мы даем все необходимое, чтобы ты сразу стал зарабатывать:
 
Задачи:
 
- Детальный учет, аналитика рабочих процессов;
- Генерация креативных идей, связок;
- Создание баннеров, видео-креативов;
- Взаимодействие с клиентами;
- Командная работа;
 
Мы готовы щедро делиться % от профита!
 
Для этого нам нужно, чтобы ты:
 
1) Умел работать с Camtasia Studio, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop;
2) Обладал определенным опытом работы и имел успешные кейсы;
5) Не боялся пробовать, тестить, предлагал и реализовывал свои нетривиальные идеи;
4) У тебя было понимание или опыт создания конвертящих видео-креативов самостоятельно;
5) Опыт разработки различного вида проектов будет конкурентным преимуществом;
 
По всем вопросам писать в Telegram: @adgradesupport (обязательно присылаем портфолио)
 
P.S. Стремительно развиваемся по разным направлениям, если ты считаешь, что твой опыт может быть полезен - welcome to AdGrade

 

 


Сообщение отредактировал Adgrade: Вчера, 12:37

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