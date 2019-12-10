ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Приватная CPA-сеть AdGrade рассмотрит кандидатов на позицию «Управляющий креативного отдела»
Удаленная работа.
Мы даем все необходимое, чтобы ты сразу стал зарабатывать:
Задачи:
- Детальный учет, аналитика рабочих процессов;
- Генерация креативных идей, связок;
- Создание баннеров, видео-креативов;
- Взаимодействие с клиентами;
- Командная работа;
Мы готовы щедро делиться % от профита!
Для этого нам нужно, чтобы ты:
1) Умел работать с Camtasia Studio, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop;
2) Обладал определенным опытом работы и имел успешные кейсы;
5) Не боялся пробовать, тестить, предлагал и реализовывал свои нетривиальные идеи;
4) У тебя было понимание или опыт создания конвертящих видео-креативов самостоятельно;
5) Опыт разработки различного вида проектов будет конкурентным преимуществом;
По всем вопросам писать в Telegram: @adgradesupport (обязательно присылаем портфолио)
P.S. Стремительно развиваемся по разным направлениям, если ты считаешь, что твой опыт может быть полезен - welcome to AdGrade
Сообщение отредактировал Adgrade: Вчера, 12:37