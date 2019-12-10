ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Приватная CPA-сеть AdGrade рассмотрит кандидатов на позицию «Управляющий креативного отдела»

Удаленная работа.

Мы даем все необходимое, чтобы ты сразу стал зарабатывать:

Задачи:

- Детальный учет, аналитика рабочих процессов;

- Генерация креативных идей, связок;

- Создание баннеров, видео-креативов;

- Взаимодействие с клиентами;

- Командная работа;

Мы готовы щедро делиться % от профита!

Для этого нам нужно, чтобы ты:

1) Умел работать с Camtasia Studio, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop;

2) Обладал определенным опытом работы и имел успешные кейсы;

5) Не боялся пробовать, тестить, предлагал и реализовывал свои нетривиальные идеи;

4) У тебя было понимание или опыт создания конвертящих видео-креативов самостоятельно;

5) Опыт разработки различного вида проектов будет конкурентным преимуществом;

По всем вопросам писать в Telegram: @adgradesupport (обязательно присылаем портфолио)

P.S. Стремительно развиваемся по разным направлениям, если ты считаешь, что твой опыт может быть полезен - welcome to AdGrade