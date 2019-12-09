Oдна из самых прибыльных партнерских программ в индустрии

MonfexPartners - одна из самых прибыльных партнерских программ в индустрии.https://www.monfexpartners.com
Платформа позволяет активно торговать криптовалютами, биржевыми индексами, товарами, форекс и металлами.
Почему партнерам нравится работать с партнерской программой Monfex Partners?
- Гарантированные выплаты
Мы понимаем важность быстрых выплат нашим партнерам. Вы будете получать вознаграждение один раз в месяц наиболее удобным для вас способом оплаты.
Мы готовы предоставить персональные условия оплаты для самых активных партнеров.
- Прозрачная отчетность
Интегрированное программное обеспечение Cellxpert предоставляет вам доступ к полной статистике, включая клики, данные о конверсиях, комиссии и выплаты. Это быстрый и простой в использовании!
- Кроссплатформенная поддержка
Наша платформа доступна в веб-версии и мобильном приложении. Вы можете эффективно управлять трафиком со всех каналов.
- Индивидуальный подход
С какими бы препятствиями вы ни столкнулись в своей маркетинговой деятельности - ваш личный менеджер всегда готов помочь вам.
Monfex Partners предлагает широкий выбор комиссионных планов, таких как ...
CPA
MonfexPartners предлагает $300-$750 за трейдера (на любую сумму депозита!), что делает его наиболее выгодным финансовым планом CPA.
RevShare
До 50%
Получите долю реального дохода с нашим самым популярным планом комиссионных. Чем больше клиентов вы привели - тем большую долю вы получаете
Custom Deals
Мы всегда открыты для ваших предложений и индивидуальных сделок. Пожалуйста, свяжитесь с нами и мы с радостью обсудим любой план, который вы можете придумать.
МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Skype affiliate@monfexpartners.com
Электронная почта affiliate@monfexpartners.com
Номер телефона +44 (182) 434-20-11