Как экономить на контекстной рекламе Яндекс Директ и Google Ads, кешбе

Отправлено Вчера, 21:09

1. Начнем с основного и самого простого. Отличный способ экономить - GetUniq Залейкеш , регистрируйтесь в обоих системах.

Суммарная выгода может достигать 25%

Сервис дает возможность пополнить все популярные сети для закупки трафика со скидкой (делится агентскими и другое...) из единого интерфейса.

Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте, myTraget, МаркетГид, Recreativ, Direct/ADVERT, Kadam, Get Direct, GNEZDO и другое

Эксклюзивные условия. Максимальные скидки на пополнения в сетях.

Подробная история — в любой момент можете освежить в памяти любые операции по любой кампании всего в один клик.

Экономьте всегда и везде. Потому что вся экономия в конечном счёте — это чистая прибыль.

Перенести кампании с ваших других аках, вам помгут беспалтно. Это агентские аккаунты, поэтому применение любых промокодох в них невозможно.

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2. Промокоды, очень попоулярный способ экономить у арбитражников, но времязатратный. В Директе на 1 домен второго уровня можно применить только 1 промокод, приходится покупать домены, парковать их и так рекламироваться.

Самый большой выбор купонов на http://adw-kupon.ru/

Инструкция:

1) Нужно создать новый аккаунт на direct.yandex.ru

2) Создать РК на новый домен и отправить на модерацию.

Если хотите использовать старый домен, то можно купить новый домен и сделать с него редирект на старый. Для этого

1. Купить новый домен можно за 50 рублей в зоне .icu на reg.ru

Промокод 1987-8300-842D-BE43 , который предоставляет 5% скидки на заказ домена и/или хостинга

Промокод вводите на этапе заказа услуги.

2. В зависимости от используемого хостинга укажите ns-записи хостинга.

3. На хостинг поместите в корень директории сайта файл ".htaccess" с содержанием:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*)

где необходимо заменить домен "vashsite.ru" на основной домен, на котором находится сайт.

Либо использовать зеркало

1. Вам нужно указать в настройках DNS-сервера, NS запись A указывающую на тот же IP, что и основной сервер.

2. Настроить Web-сервер основного сайта.

В Nginx

server_name aaa.com bbb.com ccc.com;

В Apache

ServerName aaa.com

ServerAlias bbb.com ccc.com

В зависимости от CMS - может всё работать сразу же, в настройках потребуется прописать зеркала сайта или не работать совсем (в очень редких случаях).

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3. Акции от крупных агенств.

На сегодня из интересного только - 5000 бонусных рублей, которые можно потрать на любой рекламной площадке в Aori.

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